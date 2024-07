Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, à Accra (Ghana), des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues africains, en marge de sa participation aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre entre M. Attaf et son homologue sud-africain, Ronald Lamola, a permis aux deux parties d’examiner les principaux points à l'ordre du jour du Conseil exécutif de l'UA et de se concerter en profondeur sur les grandes questions régionales et internationales d'intérêt commun, avant de passer en revue les relations privilégiées entre les deux pays et les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs en prévision des prochaines échéances bilatérales de haut niveau", a précisé le communiqué.

Avec son homologue nigérian, Yusuf Maitama Tuggar, M. Attaf a procédé à un échange de vues et d'analyses sur les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne, avant d’examiner nombre de dossiers bilatéraux s'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays.

Avec son homologue éthiopien, Taye Atske Selassie, M. Attaf a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale et discuté des questions d'actualité aux niveaux régional et continental.

Lors de leurs entretiens, M. Attaf et son homologue sierra-léonais, Timothy Musa Kabba, ont passé en revue la coordination bilatérale au niveau du Conseil de sécurité dans le cadre du Groupe A3 (trois pays africains membres du Conseil de sécurité). La rencontre entre M. Attaf et son homologue du Zimbabwe, Frederick Shava, a permis aux deux parties de discuter des perspectives de renforcement de la coopération bilatérale en prévision de la réunion de la commission mixte et de procéder à un échange de vues sur plusieurs questions d’actualité à l'échelle africaine.

Les entretiens entre M. Attaf et son homologue de la République du Congo, M. Jean-Claude Gakosso, ont permis aux deux parties d’examiner les moyens permettant de poursuivre l'étroite coordination bilatérale en prévision des prochaines échéances au niveau de l'UA.

Avec son homologue de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, M. Attaf a passé en revue les développements de la situation dans les régions d'appartenance des deux pays et discuté des perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

Attaf affirme le soutien de l'Algérie à la proposition sur la tenue d'une session extraordinaire du Conseil exécutif en préparation du sommet du G20

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a mis en avant, vendredi à Accra (Ghana), le soutien de l'Algérie à la proposition sur la tenue, septembre prochain, d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), pour préparer le prochain sommet du G20 et définir les objectifs et les priorités, suite à l'adhésion de l'UA à ce groupe.

S'exprimant sur la clause relative à la participation de l'UA au G20, lors des travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'UA, M. Attaf a indiqué que "l'adhésion de notre continent au G20 en qualité de membre permanent se veut un acquis précieux et stratégique. Cependant, nous nous sommes contentés, durant tous les mois précédents, de saluer cet acquis sans approfondir la réflexion sur la manière d'en tirer profit pour le mettre au service des priorités et des aspirations de notre continent en matière de croissance et de développement".

"Nous avons tranché auparavant la représentativité de l'UA au sein des réunions du G20, à tous niveaux, mais la participation n'est pas un but en soi. C'est dans cette perspective que la délégation (algérienne) estime qu'il existe deux questions essentielles nécessitant un intérêt particulier", a soutenu le ministre, ajoutant que la première question est procédurale d'autant qu'elle concerne "la méthode de préparer les réunions du G20".

S'interrogeant sur la partie qui prendra en charge ce volet (Commission, Etats membres ou les deux à la fois), M. Attaf a déclaré: "l'Algérie considère que cette question extrêmement importante, requiert la mobilisation de tous les Etats membres pour examiner les points inscrits à l'ordre du jour du G20 et prendre, ainsi, des positions unifiées à cet effet".

Pour ce faire, ajoute-t-il, "nous soutenons la proposition de tenir, septembre prochain, une session extraordinaire du Conseil exécutif pour préparer le prochain sommet du G20".

La deuxième question, poursuit-il, est "objective et essentielle par excellence", car concernant "la définition des objectifs à réaliser dans le cadre de l'adhésion de l'UA au G20 mais aussi la manière d'en tirer profit pour réaliser les priorités stratégiques de notre continent, notamment celles liées à la réforme des institutions financières et monétaires internationales, au traitement structurel de la dette mondiale et au financement international du développement".

L'Algérie salue les conclusions issues de la 16e session du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l'UA (Attaf)

L'Algérie a salué, vendredi à Accra (Ghana) par la voix du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, les conclusions issues de la 16e session du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l'Union africaine (UA).

Dans son allocution sur la clause relative au rapport du Comité de défense et de sécurité, prononcée lors des travaux de la 45ème session du Conseil exécutif de l'UA, débutés jeudi, M. Attaf a déclaré que la délégation algérienne "salue les conclusions issues de la 16ème session du Comité technique sur la défense, la sûreté et la sécurité, notamment les décisions et recommandations visant à accélérer l'activation de la Force africaine en attente (FAA)".

Le ministre a salué également l'annonce par la Commission de l'UA de la pleine opérationnalisation de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord (NARC) qui fait partie des cinq régions de la FAA. Cette annonce, poursuit M. Attaf, intervient à la suite "des inspections sur le terrain menées par des experts onusiens et africains des différentes composantes de la FAA et des capacités militaires, civiles et logistiques dont elle dispose, qui répondent réellement à toutes les normes internationales en la matière".

Il a déclaré que les réalisations de la NARC "méritent d'être saluées et encouragées" et que "la disponibilité de cette capacité nous rapproche davantage de l'activation du projet continental de la FAA, d'autant plus que notre continent a grandement besoin de ce mécanisme important pour faire face aux menaces sécuritaires croissantes qui guettent nos pays et nos peuples, ainsi qu'aux foyers de conflits qui se sont multipliés et accentués dans notre continent".

Ainsi, M. Attaf a appelé à l'adoption du rapport présenté et du projet de résolution joint, tout en renouvelant l'appel à accélérer le traitement des lacunes juridiques qui entravent encore la progression de l'activation de la FAA, notamment le mémorandum d'entente qui devrait être conclu entre la Commission de l'UA et les cinq régions de la FAA.