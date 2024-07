Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre,

"Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, se rend samedi 20 juillet en République du Ghana pour participer à la 6e Réunion semestrielle entre l’Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux, dont les travaux se tiendront dans la capitale Accra", lit-on dans le communiqué. "Cette réunion de haut niveau sera consacrée au renforcement de la coordination et de la coopération entre l’Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux dans différents domaines en vue d’appuyer les efforts de maintien de la paix et de la sécurité et d’accélérer la cadence du développement et de l’intégration économique au niveau continental", conclut le communiqué.