Le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) Ali Badaoui a insisté, samedi à Oran, sur la nécessité de fournir davantage d'efforts et de coopération avec les différentes parties, notamment le secteur de la justice, pour lutter contre le phénomène de l'émigration clandestine et le trafic de drogue, à leur tête les psychotropes, "des crimes commis par des réseaux qui œuvrent à porter atteinte à la stabilité nationale".

Lors de son inauguration, à l'occasion du 62ème anniversaire de la création de la police algérienne, du siège de la première circonscription de la police judiciaire d'Oran, en tant que service opérationnel spécialisé dans la lutte contre les crimes complexes et de réseautage et disposant d'importants moyens humains et matériels et des capacités techniques, M. Badaoui a insisté sur la nécessité de "fournir davantage d'efforts dans la lutte contre l'émigration clandestine et le trafic de drogue, considérés comme des crimes organisés, derrière lesquels des réseaux organisés cherchent à porter atteinte à la stabilité nationale et à menacer l'ordre public, avec l'ouverture d'enquêtes parallèles sur les transactions financières de ces réseaux, lors de chaque opération".

Le DGSN a appelé, lors de son inauguration du siège de la sûreté urbaine externe de la localité de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir, " à œuvrer avec rigueur contre les bandes de quartiers et le crime urbain pour garantir la sécurité du citoyen et de ses biens, ainsi que contre certaines pratiques négatives, dont le phénomène du port d'armes blanches et celui de l'occupation illégale des trottoirs par les marchands et commerçants".

Dans la localité de Sidi Bachir, dans la commune de Bir El Djir, M. Badaoui a inauguré le siège du service régional de lutte contre le crime organisé, qui est une structure opérationnelle de sécurité à compétence territoriale activant dans 12 wilayas de l'Ouest du pays, qui a réussi durant le premier semestre de l'année en cours à arrêter 83 personnes, dont 16 impliquées dans divers délits, dont le trafic de drogue et l'organisation de traversées clandestines par mer.

Ce service a procédé, durant la première moitié de l'année 2024, à la saisie de 154,6 millions DA, 13.806 euros, 1.470 dollars US, 22 véhicules, 9 embarcations avec moteurs, 6 camions et autres équipements.

A Arzew, le DGSN a inauguré un célibatorium de la police, qui compte 50 chambres devant accueillir 135 policiers de différents grades et dispose de toutes les commodités pour garantir le repos des agents de la Sûreté nationale.

Dans le secteur urbain "El-Menzah", dans la commune d'Oran, le Directeur Général de la Sûreté nationale a inauguré le nouveau siège de la 12ème sûreté urbaine, une structure sécuritaire qui veille à assurer la sécurité de 55.000 habitants de ce secteur urbain et qui a été réalisé dans le cadre des projets intégrés des nouveaux pôles urbains pour un montant de 42 millions DA.