L'aéroport international d'Alger tient à rassurer ses passagers et partenaires que ses opérations n'ont pas été touchées et ses systèmes informatiques restent pleinement opérationnels et sécurisés, suite à la panne mondiale ayant affecté les services de Microsoft, indique vendredi un communiqué de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Alger.

"Suite à une panne informatique mondiale dans le système Microsoft et l'anti-virus Crowd Strike, aujourd'hui 19 juillet, des perturbations majeures ont été enregistrées dans le secteur du transport aérien. L'aéroport international d'Alger rassure ses passagers et partenaires que, malgré la panne récente mondiale affectant les services de Microsoft, nos opérations n'ont pas été touchées. Nos systèmes informatiques restent pleinement opérationnels et sécurisés", souligne le communiqué.

La même source tient à rassurer que "les vols départs de la journée du 19 juillet 2024 se sont déroulés dans des bonnes conditions, sauf pour le sous-traitant Swissport qui a connu des perturbations, d'où le traitement manuel des vols des deux compagnies Transavia et Vueling".

L'aéroport d'Alger "travaille en étroite collaboration avec tous ses partenaires pour suivre l'évolution de cette situation à l'échelle mondiale", ajoute le communiqué, précisant que "les équipes techniques sur place mettent en œuvre tous les moyens pour minimiser les éventuels impacts sur les opérations aéroportuaires et assurer la continuité des services essentiels".