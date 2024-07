Deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées à Médéa dans trois accidents de la circulation survenus samedi sur le réseau routier local, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Le premier décès a été signalé suite au dérapage, tôt le matin, d'un taxi au niveau d'un tronçon de l'évitement qui relie la commune de Draa-Smar à Médéa, a indiqué la Protection civile, précisant que le véhicule accidenté a dérapé avant de heurter une barrière en béton, provoquant le décès sur place de l'occupant du véhicule.

L'autre décès a été enregistré lors d'un choc frontal entre un camion et un véhicule touristique qui s'est produit en début de matinée sur un tronçon de la route nationale N 62 desservant la commune de Bouaichoune, à l'ouest de Médéa, a ajouté la même source.

Le conducteur du véhicule léger est décédé sur le champ alors qu'une autre personne qui accompagnait la victime a été blessée. Elle a été prise en charge sur place avant d'être évacuée vers la polyclinique de Si-Mahdjoub (chef-lieu de daïra) pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on signalé.

Skikda : 1 mort et 1 blessé dans la chute d'une voiture dans le port de Stora

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée samedi, après la chute d'un véhicule touristique dans le port de Stora à la ville de Skikda, a-t-on appris des services de wilaya de la Protection civile.

Suite à la chute d'un véhicule dans le port de pêche de Stora, les plongeurs de la Protection civile sont intervenus et parvenus à faire sortir les deux victimes alors que le véhicule se trouve toujours sous l'eau, a précisé à l'APS le colonel Sadek Draouet, directeur local de ce corps constitué.

Le directeur de la Protection civile a indiqué que la première victime est décédée sur place après avoir été retirée du véhicule et a été transportée vers la morgue de l'hôpital de Skikda, alors que la deuxième victime a reçu les premiers soins avant son évacuation vers le même hôpital. Les services de la Protection civile ont mobilisé, dans le cadre de cette opération, 10 pompiers de divers grades et 2 plongeurs en plus d'un camion et une ambulance, selon la même source qui a affirmé que les tentatives d'évacuation du véhicule de la mer se poursuivent.

Les services de sécurité compétent ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident.

Mascara : un mort et deux blessés dans un accident de la route

Une personne est morte et deux autres ont été grièvement blessées, suite à un accident survenu la nuit du vendredi à samedi dans la wilaya de Mascara, a indiqué, samedi, un communiqué de la direction de la Protection civile. L'accident s'est produit sur la route nationale RN 7, dans son tronçon reliant les communes de Aïn Fares et Mamounia, suite au dérapage d'un véhicule touristique, qui a percuté un arbre à proximité du douar de Sabbar, dans la commune de Aïn Fares, causant la mort sur place d'une femme âgée de 21 ans et faisant deux blessés graves. Les blessés ont été évacués vers la polyclinique de Aïn Fares et le corps de la victime a été déposé à la morgue du même établissement sanitaire.

Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident, a-t-on indiqué.