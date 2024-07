Des travaux portant ouverture et aménagement d'une superficie de 81,5 ha de tranchées pare feu, à travers divers sites forestiers de la wilaya de Constantine, ont été réalisés, au titre de la saison 2023-2024, a-t-on appris samedi auprès de la Conservation des forêts.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par les services de cette institution visant à lutter et à prévenir des incendies de forêts, pouvant être signalés durant l'été 2024, a précisé à l'APS le chargé de communication et d'information, à la Conservation des forêts, Ali Zegrour, ajoutant qu'il s'agit de l'aménagement de 41,5 ha alors qu'une surface de 40 ha a fait l'objet d'opérations d'ouverture.

Le dispositif anti-incendie 2024 qui s'étalera jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain a porté aussi sur l'installation de 7 postes de vigie et de 4 camps principaux dans des sites forestiers et montagneux à l'accès difficile de Chettaba, dans la commune d'Ain Smara, de Chegraf, sur les hauteurs de la commune d'El Khroub, de Beni Yaâgoub (Ibn Badis) et d'El Kentour, dans la commune de Zighoud Youcef pour surveiller les massifs forestiers, réduire les dangers d'incendies et protéger les biens et les personnes, durant cette période, a-t-il ajouté.

Il a été également procédé à l'organisation de plusieurs campagnes de volontariat portant assainissement des espaces forestiers relevant de six (6) communes de la wilaya, dans le cadre de ces mesures de prévention à l'image de la forêt d'El Baâraouia dans la commune d'El Khroub et d'El Hadj Baba (Ain Smara).

Ce programme spécial été qui a été finalisé le 13 juillet en cours, a ciblé d'autres espaces classés à risques à l'instar de la forêt de Mgharouel dans la commune d'Ibn Ziad, de Beni Brahim dans la commune de Zighoud Youcef, de Draâ Nagua à El Khroub, ainsi que les forêts d'El Hambeli et de Beni Yaâgoub dans la commune d'Ibn Badis et de Mestaoua et d'Oued Ziad au chef-lieu de wilaya, a-t-il noté.

Ce programme ayant pour objectif la préservation du patrimoine forestier local et la prévention contre les dangers dus aux fortes chaleurs, a été réalisé en étroite collaboration avec les directions de l'environnement, des travaux publics, des ressources en eau, de l'établissement public de wilaya de gestion des centres d'enfouissement technique (EPWG- CET), l'entreprise de développement des espaces verts de Constantine (EDEVCO) et diverses associations versées dans le domaine de l'environnement à l'instar de l'association de la protection de la nature et de l'environnement (APNE), a-t-on indiqué.