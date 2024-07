L'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) d'Alger a enregistré, au cours de l'année universitaire 2023/2024, plus de 200 projets innovants, 64 brevets d'invention déposés, et plus de 10.000 étudiants diplômés, a indiqué, vendredi, un communiqué de l'université.

Plus de 200 projets innovants et 64 brevets d'invention ont été recensés, précise la même source faisant état de plus de 10.000 étudiants diplômés au titre de l'année universitaire 2023/2024, dont 5729 diplômés en licence et 5204 pour le master, précise la même source.

S'agissant du doctorat, le nombre des étudiants de ce cycle a atteint 921 avec 186 thèses enregistrées, selon le communiqué. Et de rappeler que Sonatrach "recrutera 106 majors de promotion", ajoute la même source.

A cette occasion, le directeur de l'université, Djamel Eddine Akretche, a salué les efforts de l'Etat dans la promotion de l'enseignement supérieur, soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "a placé l'université au centre de ses préoccupations, en l'érigeant en locomotive pour le développement des capacités technologiques et intellectuelles en vue de lui permettre de contribuer activement au développement de l'économie nationale".

Et d'ajouter que ces efforts ont contribué largement "bon fonctionnement des différents services de l'université tant pour la recherche que pour la pédagogie".