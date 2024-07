Vingt-quatre miliaires colombiens qui avaient ouvert le feu sur des civils dans un village du sud de la Colombie mi-2022 ont été inculpés pour homicide, a-t-on indiqué vendredi de source officielle.

Les soldats "seraient impliqués dans la mort de 11 civils le 28 mars 2022 dans le hameau Alto Remanso de Puerto Leguizamo", dans le département de Putumayo, a indiqué le parquet sur le site de réseau social X.

Il s'agit de trois officiers, quatre sous-officiers et 17 soldats qui "portant des vêtements sombres, différents des uniformes habituellement utilisés par l'armée, ont tiré avec leurs armes sur le village au moment où se terminait un marché" local, a précisé le parquet.

La section était à la recherche d'un chef local, dénommé "Bruno", de la dissidence des FARC connue sous le nom de "Commandos de défense de la frontière".

"Après plusieurs heures d'observation, et sachant pertinemment que +Bruno+ n'était pas dans la zone (...) les soldats ont tiré près de 1.600 coups de feu sur 13 maisons" du village et d'autres bâtiments communautaires, selon le parquet. Ils ont aussi "lancé des grenades de 40 millimètres et des grenades à fragmentation".

Les militaires incriminés rejettent ces accusations, affirmant avoir pris part à une opération contre cette guérilla.

Le président de l'époque, le conservateur Ivan Duque (2018-2022), avait qualifié l'action de "légitime".