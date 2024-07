Le président kényan William Ruto a nommé vendredi 11 ministres, plus d'une semaine après avoir limogé la quasi-totalité de son gouvernement pour répondre au mécontentement populaire à l'origine de manifestations qui ont fait au moins 50 morts, rapportent des médias.

"J'ai commencé le processus de formation d'un nouveau gouvernement élargi pour m'aider à mener la transformation urgente et irréversible de notre pays", a déclaré M. Ruto lors d'une conférence de presse.

Six des ministres figuraient déjà dans le précédent gouvernement, dissous le 11 juillet. Les ministres l'Intérieur (Kithure Kindiki), de la Défense (Aden Barre Duale), de l'Environnement (Roselinda Soipan Tuiya) et du Développement urbain (Alice Wahome) ont été reconduits dans leurs fonctions, tandis que deux autres ont changé de postes (Davis Chirchir du ministère de l'Energie à celui des Routes, et Rebecca Miano du ministère du Commerce à celui de la Justice, une première pour une femme).

Les ministres doivent encore être approuvés par le Parlement.

Lors de la conférence de presse, aux côtés du vice-président Rigathi Gachagua et du ministre des Affaires étrangères Musalia Mudavadi, seul ministre à ne pas avoir été limogé le 11 juillet, le chef de l'Etat a également affirmé poursuivre les "consultations" pour compléter son équipe gouvernementale.