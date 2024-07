Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 38.919 martyrs et 89.622 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 37 martyrs et 54 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Agressions sionistes: l'OMS confirme la présence du virus de la polio dans les eaux usées de Ghaza

La présence du virus responsable de la polio a été détectée dans plusieurs échantillons d’eaux usées de Ghaza, en proie à des agressions sionistes barbares depuis neuf mois, a confirmé vendredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les tests effectués sur les eaux usées révèlent que cette souche est présente dans les eaux stagnantes à Deir al-Balah et Khan Younis. Les stations de pompage d’eaux usées ont cessé de fonctionner en raison du manque de carburant, aggravant ainsi la situation sanitaire.

La stagnation des eaux usées, combinée à l’amoncellement de déchets et de décombres, crée un environnement propice à la propagation de diverses épidémies.

Selon l’OMS, le Réseau mondial des laboratoires de la poliomyélite (GPLN) a isolé le 16 juillet, le poliovirus de type 2 dérivé d’une souche vaccinale (VDPV2) dans six échantillons de surveillance environnementale prélevés le 23 juin dans les sites de surveillance environnementale de Khan Younis et de Deir al-Balah. Le virus détecté est de type 2, une souche que l'OMS avait déclarée éradiquée depuis 1999.

"Il est important de noter que le virus n’a été isolé que dans l’environnement pour le moment", a précisé lors d’un point de presse à Genève, le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier.

Jeudi, les autorités palestiniennes de la Santé avaient annoncé la présence du virus responsable de la polio dans plusieurs échantillons d'eaux usées de la bande de Ghaza, dénonçant une "catastrophe sanitaire".