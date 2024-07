La Bourse de New York a terminé en berne vendredi, après une rotation des portefeuilles au détriment de la technologie, amplifiée par la panne informatique géante qui a semé le chaos au sein de multiples entreprises dans le monde.

L'indice Dow Jones a cédé 0,93%, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 0,81% et le S&P 500, qui achève sa pire semaine depuis avril, a reculé de 0,71%, selon des résultats encore provisoires.

La Bourse de Paris sans élan pour conclure la semaine

La Bourse de Paris a terminé en baisse (-0,69%) pour la quatrième fois en cinq séances cette semaine, à court d'arguments pour progresser avant de s'attaquer à la saison des résultats d'entreprises en France.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 52,03 points à 7.534,52 points. Sur la semaine, il recule de 2,46%.

Sur l'année, il est a l'équilibre, alors que les autres places européennes sont en nette progression.

Les Bourses mondiales reculent

Les marchés boursiers mondiaux reculent vendredi dans la droite ligne de la tendance de la semaine, au cours d'une séance perturbée par une panne informatique mondiale qui a touché notamment des entreprises du secteur aérien et des opérateurs boursiers.

Les indices des Bourses de Londres et Milan ont connu des perturbations à l'ouverture des marchés vendredi matin et de nouveau une grande partie de l'après midi avant de coter de nouveau en fin de séance. Le FTSE 100 londonien a terminé en baisse de 0,60% et le FTSE MIB milanais de 0,91%.

Les prix du pétrole reculaient vers 15H35 GMT. Le baril de Brent perdait 1,28% à 84,02 dollars et celui de WTI cédait 1,50% à 81,58 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats européens et américains progressaient.

Du côté des devises, l'euro cédait 0,10% à 1,0886 dollar pour un euro.

L'once d'or cédait 1,67% à 2.404,32 dollars, s'éloignant de son record de mercredi à 2.483,73 dollars.

Le bitcoin prenait 2,98% à 65.720 dollars.

Les indices de la Bourse de Londres rétablis vendredi peu avant la clôture

Les indices de la Bourse de Londres, dont l'affichage de la variation a été retardé vendredi à l'ouverture puis de nouveau suspendu une bonne partie de l'après midi en raison d'une panne informatique mondiale, ont été rétablis vendredi peu avant la clôture.

Le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, a terminé en baisse de 0,60% à 8.155,72 points. La cotation avait été rétablie un peu avant 15H00 GMT.

L'équipe FTSE Russell, une filiale du London Stock Exchange Group (LSEG), "a connu une interruption de service" impactant tous ses indices, avaient indiqué les équipes techniques de la Bourse de Londres.

En revanche, la cotation des entreprises sur les différents indices de la Bourse de Londres a fonctionné normalement vendredi après-midi.

Le service d'information boursière RNS, en panne vendredi matin, a lui aussi "été rétabli et fonctionne désormais normalement", avait indiqué dans l'après-midi une porte-parole du LSEG.

La Bourse de Milan touchée par la panne informatique mondiale

La Bourse de Milan a été touchée vendredi par un problème technique lié à la panne informatique géante qui affecte de nombreuses entreprises dans le monde, son indice principal restant bloqué pendant de longues heures avant d'être rétabli peu avant la clôture.

Déjà retardé à l'ouverture, l'affichage de la variation de l'indice FTSE MIB avait été suspendu durant la majeure partie de l'après-midi en raison d'un problème informatique de son gestionnaire FTSE Russell.

Cependant, "l'échange d'actions a continué à se dérouler normalement", a indiqué un porte-parole de Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan.

FTSE Russell, une filiale du London Stock Exchange Group (LSEG), continue à gérer l'indice de la Bourse Milan, acquise en avril 2021 par Euronext auprès du LSEG pour 4,44 milliards d'euros.

A l'instar du FTSE 100, principal indice de Londres, l'indice FTSE MIB a vu son affichage repartir peu avant la fin de la séance et a clôturé en baisse de 0,91% à 34.215,84 points.

La cotation des entreprises à la Bourse de Milan n'a pas été affectée par la panne informatique.