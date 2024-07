Des travaux de raccordement au gaz naturel sont actuellement en cours dans la wilaya de Mostaganem, et ce au niveau de 10 villages relevant de plusieurs communes pour un investissement de plus de 270 millions DA, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de l'Energie et des Mines.

Ces opérations, financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, au titre de l'exercice budgétaire actuel, concernent 10 villages relevant de 8 communes, ainsi que la partie supérieure de la commune de Aïn Nouissy et la commune de Safsaf.

Dans ce cadre, les autorités locales ont, récemment, donné le coup d'envoi d'un projet d'approvisionnement du centre de la commune de Safsaf en gaz naturel pour un coût financier total estimé à 66 millions DA, a ajouté la même source.

D'ici 4 mois, un réseau de 15 km sera réalisé pour le raccordement d'environ 500 foyers à cette source d'énergie, ce qui aura un impact positif sur les conditions de vie des habitants de cette collectivité locale, a-t-on expliqué.

Un autre projet a été lancé, au courant de ce mois de juillet, pour relier les hauts quartiers de la commune d'Aïn Nouissy (100 foyers), et ce pour un montant de plus de 116 millions DA, ainsi qu'au niveau de l'agglomération urbaine secondaire de la commune de Achâacha (Cheraifia ), qui comprend environ 1.000 habitations (93 millions DA).

Le village de Ouled Attia, relevant de la commune de Sirat, a été raccordé, dernièrement, au gaz naturel, et ce en faveur de plus de 280 foyers (30 millions DA), outre le projet de raccordement du village de Sidi Charef (690 foyers) pour une enveloppe financière de 28 millions DA.

Les autres projets concernent le village de Ouled Larbi (1.125 foyers) de la commune de Kheireddine, le village de Sidi Lahcen (210 foyers), de la commune de Sayada, notamment le village de Sidi Medjdoub (170 foyers) de la commune de Hassi Mameche, le village de Guerouacha (37 foyers) de la commune de Touahria (72 millions DA).

Ce programme de développement d'urgence permettra également le raccordement de 4 villages, à savoir Ouled Hadj 1 et 2, Gor et Bouachria (1.130 foyers) au niveau des communes côtières de Benabdelmalek Ramdane et Sidi Lakhdar.