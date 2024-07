Une quantité de 21,580 kg de cocaïne a été saisie et deux personnes ont été arrêtées dans la wilaya de Tamanrasset, a rapporté jeudi un communiqué du Parquet de la République près le tribunal de Tamanrasset.

Cette opération a été menée suite aux informations parvenues au service régional d'investigation judiciaire faisant état d'une tentative de transporter par un groupe de personnes une quantité de drogue dure (cocaïne) vers le nord du pays, selon la même source.

Une enquête préliminaire a été ouverte sur les faits, qui a abouti à la saisie d'une quantité de 21,580 kg de cocaïne, l'arrestation de deux individus, et la saisie d'un camion remorque, a-t-on ajouté.

Les deux suspects ont été déférés devant le parquet, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire à leur encontre pour les délits "d'importation illégale de drogues, détention et transport illicites de drogues en vue de leur vente dans le cadre d'une association criminelle organisée et blanchiment d'argent dans le cadre d'une association criminelle organisée".

Après leur comparution devant le juge d'instruction, il a ordonné leur placement en détention provisoire, a conclu la même source judiciaire.

Sétif : plus de 43.000 capsules de psychotropes saisies et 3 suspects arrêtés (sûreté)

Les éléments de la brigade de lutte contre le commerce illicite de drogues de la Sûreté de wilaya de Sétif ont saisi 43.839 capsules de psychotropes, une quantité de cannabis et de cocaïne et ont arrêté trois suspects, apprend-on jeudi de cette sûreté.

L'opération a été menée en coordination avec le service régional de lutte contre la contrebande de marchandises et de drogues des douanes de Sétif dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de criminalité, notamment le trafic de stupéfiants, donnant lieu à la saisie de 43.839 capsules de psychotropes et une quantité de cannabis et de cocaïne, a précisé le responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Selon la même source, l'affaire remonte à l'arrestation, à la sortie Sud de la ville de Sétif, d'une personne âgée de 31 ans en possession de 43.720 unités de psychotropes et 16 grammes de cannabis.

L'approfondissement des investigations, en coordination avec le parquet compétent, a conduit les enquêteurs à identifier les autres membres du réseau en l'occurrence deux personnes âgées de 34 et 54 ans également arrêtées avec la saisie d'un véhicule de tourisme utilisé pour le transport et la reconnaissance, selon la même source.