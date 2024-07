Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, prendra part, vendredi, à la célébration du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste à Managua (Nicaragua), a indiqué jeudi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

M. Boughali sera accompagné du président de la Commission de la culture, de la communication et du tourisme à l'APN, Belkheir Guerzou, et le député Bachir Ferhani. Le président de l'APN est arrivé, mercredi, au Nicaragua pour prendre part a cette célébration, qui se tiendra en présence de chefs d'Etat et de Gouvernement et de leurs représentants de différents pays.