Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a présidé, jeudi, une réunion d'orientation ayant regroupé les membres et les cadres de l'institution parlementaire devant participer à la session de formation prévue à Pékin entre le 23 juillet et le 5 août 2024, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

A cette occasion, M. Goudjil a insisté sur la nécessité de "hisser cette participation au niveau des relations historiques privilégiées entre l'Algérie et la Chine", rappelant, à cet égard, que "les deux pays sont liés par des relations historiques fortes marquées par la confiance et le respect mutuels depuis la Conférence de Bandung en 1955".

Il a également évoqué "le partenariat stratégique exemplaire" entre les deux pays, qui a couronné, a-t-il dit, "des années de coopération, de solidarité, de coordination, de soutien et de convergence des vues et des positions sur plusieurs questions régionales et internationales, en tête desquelles l'anticolonialisme et la consécration du droit des peuples à l'autodétermination".

Le président du Conseil de la nation a cité aussi "le soutien de la République populaire de Chine à la glorieuse Révolution du 1er Novembre et son accompagnement à l'Algérie indépendante dans ses premiers pas sur la voie de l'édification, de la construction et du développement", évoquant, par là même, le Moudjahid Mustapha Ferroukhi, premier ambassadeur du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en République populaire de Chine.

M. Goudjil a, par ailleurs, appelé les membres de la délégation à "donner la véritable image de l'Algérie nouvelle dont les fondements sont posés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", et à "mettre en avant sa renaissance, ses réformes et son expérience démocratique qui incarne la volonté du peuple", en évoquant tout particulièrement la Présidentielle du 7 septembre prochain.