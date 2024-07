L'international algérien, Yanis Hamache, a paraphé, jeudi, un contrat de trois ans au profit du MC Oran, a annoncé la direction du club de Ligue 1 de football.

Hamache (25 ans) est un latéral gauche qui est passé par plusieurs clubs en France, Portugal et Bulgarie, à savoir l'OGC Nice, Red Star, Boavista, SK Dnipro et FC Arouca, son dernier club avant de rejoindre les Hamraoua. Il devient la 12e recrue du MCO depuis l’ouverture du mercato, le 1er juillet en cours, et le deuxième à avoir acté, ce jour, son arrivée dans cette formation après l'ex-défenseur de l’ES Sétif, Tarek Aggoun.

Les dix autres recrues depuis l’ouverture du mercato estival, le 1er juillet en cours sont : le gardien de but Chemseddine Rahmani, arrivé en provenance de la JS Kabylie, le défenseur Kyliane Guessoum (ex -O. Nîmes-France), le portier Léonard Aggoune (ex-FC Rouen-France), le défenseur Karim Maamar Chaouch (ex-Djurgardens IF-Suède), les deux ivoiriens Mohamed Sylla, l'ex-attaquant du Racing Abidjan et Sery Gnoleba, ex-milieu de terrain de l'ASEC Mimosa, Karim Aribi (ex-Ohod club-Arabie saoudite) et Chahredine Boukholda en provenance du championnat de deuxième palier bulgare, Yacine Aliane et Djouba Aguib (ASO Chlef).

Tarek Aggoun 11e recrue

Le MC Oran a annoncé, jeudi, la signature du défenseur central Tarek Aggoun pour deux saisons en provenance de l'ES Sétif, devenant la 11e recrue de cette formation de Ligue 1 de football, depuis l'ouverture du mercato le 1er juillet en cours.

Né à Troyes (France), ce joueur âgé de 26 ans avait eu une première expérience dans le championnat algérien lors de la saison passée sous les couleurs de l'Aigle noir, avant qu'il ne résilie son contrat à l'amiable à l'issue du championnat. Auparavant, il a évolué dans plusieurs clubs, aussi bien en Europe qu'en Tunisie.

