La sélection nationale de para-judo algérien (judo pour visuels), composée de trois athlètes effectue depuis dimanche un stage de préparation à Paris en France du 13 au 29 juillet, en prévision des Jeux paralympiques de Paris (28 août-8 septembre 2024), a-t-on appris, mercredi auprès de la fédération algérienne handisport (FAH).

Il s'agit des athlètes Ishak Ouldkouider (-60kg, J2), Bouamer Abdelkader (-60kg, J1) et Youcef Radjai (-90kg, J1). " C'est un regroupement intervient dans la continuité de la préparation que nos athlètes effectuent quotidiennement au niveau de leurs clubs et en équipe nationale, suivie à chaque fois et par une participation, aux différents Grands Prix de l'IBSA (International Blind Sports Associations) qui étaient qualificatifs aux joutes parisiennes", a indiqué à l'APS, le chef de la mission et membre du bureau fédéral, Fayçal Chebyeb.

Regroupés dans la région Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis, les trois athlètes sous la houlette de l'entraineur national et ancienne internationale, Mounia Kerkar, comptent mettre les bouchées doubles afin d'être prêt au jour "J". " Les athlètes sont bien installés et se trouvent dans une bonne forme.

Le stage se déroule dans une ambiance bon enfant et les athlètes sont animés d'une grande volonté afin d'en bénéficier de ce regroupement qui constitue l'un des derniers inscrits dans leur programme. Toutes les conditions sont réunies pour réussir ce regroupement qui est très important, car il va situer chacun d'entre eux du point de vue de la forme physique, des gestes techniques, de la concentration entre autres", a indiqué à l'APS, l'entraineur nationale. Sur place un programme intense a été préparé pour les judokas, avec des séances d'entrainement en bi-quotidien, selon besoin et ponctuées par des combats avec des sparrings partenaires valides afin d'augmenter le volume de résistance sur le tatamis et corriger les erreurs qu'il faut éviter, lors de la compétition officielle.

Ils bénéficient également de quelques séances de musculation, natation et d'autres moyens de récupération. " En plus de l'aspect physique des athlètes qui n'est pas négligé, les trois para-judokas disputeront des combats avec des sparrings pour mieux s'aguerrir, se corriger techniquement et apprendre à gérer les combats. On a beaucoup de choses à régler encore sur certains aspects et nos athlètes réagissent bien au volume du travail qu'on a arrêté", a expliqué Mounia Kerkar.

Durant ce regroupement, d'anciens judokas algériens résidant en France rend à chaque visite à leur compatriotes paralympiens pour leur apporter soutien et assistance, quand c'est besoin et ceci réconforte beaucoup la petite délégation sportive algérienne. Les athlètes devraient se porter bien physiquement, surtout qu'ils ont pris part à cinq compétitions d'envergure internationale, ce qui laissera assez de place pour le staff technique afin de s'attarder, lors du stage de Paris, sur le volet technique, où les athlètes doivent apprendre à bien gérer les combats, notamment quand ils atteignent un stade avancé de la compétition. " Nos athlètes ont beaucoup progressé, mais ils doivent rester compétitifs et prêts, le jour J", a expliqué l'entraineur national, aidée dans sa mission par l'ancien médaillé d'or paralympique, Nine Messaoud.

Côté infirmerie, mises à part quelques contractures qui sont fréquentes en sports de combat, les trois athlètes se portent bien et profitent de ce regroupement qui prendra fin le 29 juillet. Après le retour au pays, le groupe prendra un petit repos, avant de reprendra le chemin de la préparation avec un stage au Centre de préparation des élites nationales de Fouka (Alger-Ouest), qui sera suivi d'un dernier en France, avant le début des JP-2024.