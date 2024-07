Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, a présidé jeudi à Alger, le lancement de la 23e campagne nationale de sensibilisation sur le Fonds de la zakat.

Dans une allocution prononcée à l'occasion d'une journée d'étude organisée par l'Office national des wakfs et de la zakat, sous le thème "Les dimensions de développement de la zakat", M. Belmehdi a souligné que cet office constituait "un axe majeur du plan d'action du gouvernement" et s'inscrivait "au cœur de l'approche de l'Etat-providence", indiquant à cet égard que la campagne avait permis, l'année dernière, de collecter "plus de 85 milliards de centimes de zakat, dont ont bénéficié 85.000 familles" .

Le ministre s'est félicité, dans ce sens, du rôle des institutions de l'Etat dans la prise en charge des catégories vulnérables, mettant en avant le rôle des imams à travers le Conseil de "Souboul El Kheiret".

Pour sa part, le directeur général de l'Office national des wakfs et de la zakat, M'hamed Bouziane, a indiqué que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait réalisé, dans le cadre du Fonds de la zakat "de nombreux résultats positifs", ajoutant "qu'après presque deux décennies, il était nécessaire d'évaluer cette expérience, voire ajuster sa carte stratégique basée sur l'intégration de la zakat pour contribuer au développement socio-économique".

Par ailleurs, l'Office a signé une convention de coopération avec l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) qui s'inscrit dans le cadre de "la conclusion d'accords de coopération avec les institutions et instances pour contribuer aux campagnes nationales de sensibilisation sur le Fonds de la zakat".

La convention a été signée par le directeur général de l'Office, M'hamed Bouziane, et le secrétaire général de l'UGCAA, Issam Bedrissi.