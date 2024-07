Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a reçu jeudi à Alger une délégation de la Confédération algérienne du patronat (CAP) conduite par son président Tahar Bouzid qui lui a présenté les différentes préoccupations liées au secteur, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère, "le ministre a écouté les différentes préoccupations soulevées portant sur divers domaines du secteur de l'industrie, notamment les textes réglementaires du secteur de l'industrie pharmaceutique, la distinction entre les différentes catégories des fournitures médicales, la nécessité de trouver des solutions appropriées pour s'adapter aux dernières nouveautés, le dossier du foncier industriel et d'autres questions liées au secteur", note le communiqué.

A cette occasion, M. Aoun a affirmé que "le secteur de l'industrie et de la production pharmaceutique a connu un saut qualitatif grâce à la nouvelle loi sur l'investissement", soulignant que le ministère entendait "associer tous les acteurs économiques au développement de ce secteur à travers l'échange de vues et de réflexions pour encourager et développer l'industrie dans tous ses domaines".

Par ailleurs, le ministre a appelé à "la mise en place d'une commission conjointe entre le secteur de l'industrie et de la production pharmaceutique et la CAP pour prendre en charge toutes les préoccupations des opérateurs économiques et contribuer au renforcement du tissu industriel et à la création de richesses et d'emplois, étant une priorité dans la feuille de route du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique", a ajouté la même source.