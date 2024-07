Le prétendant à la candidature, M. Abdelmadjid Tebboune, a déposé, jeudi après-midi au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

"Je réitère mes remerciements à tous les partis, organisations et instances qui ont apporté leur soutien à ma candidature, ainsi qu'à l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui ont pris la peine de se déplacer dans les communes pour signer les formulaires de souscription", a déclaré à la presse M. Abdelmadjid Tebboune après avoir déposé son dossier, souhaitant que sa "candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre soit acceptée par l'ANIE".

M. Tebboune a, par ailleurs, félicité les nouveaux bacheliers à qui il a souhaité un parcours universitaire couronné de succès, tout en adressant ses vœux de réussite à l'avenir aux candidats n'ayant pas réussi cette année.

Il a également souhaité bonne chance aux athlètes algériens qui prendront part dans quelques jours aux Jeux olympiques de Paris.

La prétendante à la candidature Saida Neghza dépose son dossier (ANIE)

La prétendante à la candidature, Mme Saida Neghza, a déposé, jeudi soir au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, Mme Neghza a salué "les positions"

de la femme algérienne à différentes étapes de l'histoire de notre pays, notamment durant la glorieuse Révolution de libération. Mme Neghza a également salué "l'accompagnement" assuré par l'ANIE à l'ensemble des prétendants à la candidature à cette échéance électorale.

Le prétendant à la candidature Belkacem Sahli dépose son dossier (ANIE)

Le prétendant à la candidature pour le Groupe stabilité et réforme, M. Belkacem Sahli, a déposé, jeudi soir au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, M. Sahli a insisté sur "la nécessité d'œuvrer à la réussite de la prochaine échéance électorale et de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral", estimant qu'"il y va de la souveraineté nationale". Il s'agit à travers cette échéance de "relever les différents défis". M. Sahli s'est, par ailleurs, félicité de "la bonne organisation" de l'opération de dépôt des dossiers de déclaration de candidature à l'élection présidentielle.

Youcef Aouchiche dépose son dossier de déclaration de candidature (ANIE)

Le secrétaire général du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a déposé, jeudi au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre. Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, M. Aouchiche a précisé que son parti avait "décidé de participer à la prochaine Présidentielle et de ne pas la boycotter car étant convaincu de son importance", soulignant que son programme "ambitieux" s'adressait à "toutes les franges et catégories sociales dont nous défendrons les intérêts", a-t-il dit.

Et d'expliquer que son programme électoral, élaboré après un diagnostic de la situation, sera "porteur d'espoir, de confiance et de changement face aux campagnes visant à semer le désespoir".

Tarek Zeghdoud dépose son dossier de déclaration de candidature (ANIE)

Le Secrétaire général du parti du Rassemblement algérien (RA), Tarek Zeghdoud, a déposé, jeudi au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre. Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, M. Zeghdoud a précisé qu'il entendait, à travers sa candidature à cette échéance, "contribuer à la consolidation du processus démocratique dans notre pays et au renforcement de l'unité nationale".

Il a expliqué que son programme ayant pour slogan "Sécurité, progrès et prospérité" visait à "trouver des solutions à même de réaliser le développement et de répondre aux aspirations des citoyens".

Fin de l'opération de dépôt des dossiers de déclaration de candidature et début du traitement des formulaires

L'opération de dépôt des dossiers de déclaration de candidature pour la Présidentielle du 7 septembre a pris fin jeudi à minuit, alors l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a entamé, immédiatement, le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau.

En effet, les postulants à la candidature ont défilé tout au long de la journée de jeudi, munis de leurs formulaires de souscription des signatures individuelles, au siège de l'ANIE au Palais des nations (Alger) où ils ont été accueillis par le président de l'Autorité, M. Mohamed Charfi, avant de déposer leurs dossiers de déclaration de candidature à la Présidentielle.

Il s'agit des prétendants à la candidature M. Abdelmadjid Tebboune, M. Abdelaali Hassani Cherif (Mouvement de la société pour la paix-MSP), M. Youcef Aouchiche (Front des forces socialistes-FFS), M. Tarek Zeghdoud (parti du Rassemblement algérien-RA), M. Chaabi Salem et M. El Abadi Belabbas.

Ont déposé également les dossiers de déclaration de leur candidature, Mme Zoubida Assoul, M. Abdelhakim Hamadi, M. Raouf Aib, M. Belkacem Sahli (Groupe stabilité et réforme), M. Ahmed Gouraya (Front de la jeunesse démocratique pour la citoyenneté), M. Bouamrioune Slimane, Mme Saïda Neghza, M. Kamel Hebbal, M. Amar Chekar et M. Hichem Baba Ahmed.

L'Autorité nationale indépendante des élections avait rappelé que "la déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'ANIE par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé", et ce, "conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution et des articles 249, 250, 251 et 253 de l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral".

"La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénom, émargement, profession et adresse de l'intéressé, accompagnée d'un dossier comportant les pièces contenues dans les articles susmentionnés", a précisé l'ANIE.

Conformément à la loi organique relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant, au moins, six cent (600) signatures individuelles de membres élus d'Assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, soit une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-neuf (29) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille deux cents (1.200).

L'Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai, maximum, de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. L'ANIE transmet à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas les vingt-quatre (24) heures, à compter de la date de l'annonce de ses décisions.

La décision de l'Autorité indépendante est immédiatement notifiée à l'intéressé. En cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai, maximum, de quarante-huit (48) heures qui suivent l'heure de la notification.

La Cour constitutionnelle valide, par décision, la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai, maximum, de 7 jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'Autorité indépendante.

Le retrait du candidat n'est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté par la Cour constitutionnelle ou en cas de décès de l'intéressé. Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin, selon la loi organique.

Une fois leurs dossiers de candidature validés, les candidats commencent à présenter leurs programmes électoraux au cours de la campagne électorale, qui est déclarée ouverte vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin et s'achève trois (3) jours avant la date du scrutin.

Le prétendant à la candidature Kamel Hebbal dépose son dossier (ANIE)

Le prétendant à la candidature, M. Kamel Hebbal, a déposé, jeudi soir au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, M. Hebbal a fait part de "sa volonté sincère de contribuer avec tout un chacun à l'édification de l'Algérie", appelant les jeunes à "s'imprégner des valeurs nationales" et à "contribuer à la préservation du pays".

Le prétendant à la candidature Amar Chekar dépose son dossier (ANIE)

Le prétendant à la candidature, M. Amar Chekar, a déposé, jeudi soir au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, M. Chekar a souligné la nécessité de faire de la prochaine Présidentielle "une étape pour le renforcement de la stabilité du pays, la consolidation des institutions et la création d’une dynamique économique génératrice d’emplois".

La prétendante à la candidature Zoubida Assoul dépose son dossier (ANIE)

La prétendante à la candidature, Mme Zoubida Assoul, a déposé, jeudi soir au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, Mme Assoul a indiqué que sa candidature à la prochaine Présidentielle était une "décision importante pour contribuer au développement du pays", soulignant que son programme électoral "couvre plusieurs aspects et vise à développer le pays, protéger la famille et réaliser le progrès et le développement économique".

Le prétendant à la candidature Abdelhakim Hamadi dépose son dossier (ANIE)

Le prétendant à la candidature, M. Abdelhakim Hamadi, a déposé, jeudi soir au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations (Alger), son dossier de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

Dans une déclaration à la presse après le dépôt de son dossier, M. Hamadi a appelé de ses vœux "le développement de toutes les institutions de l'Algérie", soulignant que "l'Algérie est le legs des Chouhada" de la glorieuse Révolution de libération. M. Hamadi a saisi l'occasion pour saluer l'expérience acquise par l'ANIE.