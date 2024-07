La première promotion de l'Ecole nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales d'Arzew (Oran) affiliée à l'Agence Spatiale Algérienne (Asal), comprenant 34 ingénieurs, est sortie jeudi.

La cérémonie de remise des diplômes, à laquelle ont assisté les autorités civiles et militaires locales, ainsi que le corps universitaire, a été supervisée par le Directeur général de l'Agence Spatiale Algérienne, Azzedine Oussedik.

M. Oussedik a salué "l'évolution en cours dans le domaine des technologies spatiales en Algérie, qui a permis jusqu'à présent le lancement de six satellites algériens dans l'espace, contribuant efficacement à fournir de grands services à de nombreuses institutions et organismes algériens".

Cette évolution a permis, en outre, de porter le nombre d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans ce domaine à environ 1.500 chercheurs, répartis entre les unités affiliées à l'Asal, a-t-on indiqué.

M. Oussedik a souligné que "l'Algérie œuvre, à travers l'Asal et en coopération avec différents organismes compétents, à se transformer, dans les années à venir, en une puissance scientifique et économique qui remplit son rôle naturel dans son environnement au service de ses intérêts nationaux".

Le même responsable a annoncé la création par l'Asal de l'incubateur des affaires, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au niveau du nouveau pôle universitaire de la ville de Sidi Abdallah à Alger pour l'accompagnement des étudiants et chercheurs algériens spécialisés dans les domaines de l'intelligence artificielle, les mathématiques, et la nanotechnologie pour la réalisation de projets de fin d'études.

Pour sa part, le Directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, Mohamed Akram Seddiki, a indiqué que la première promotion des ingénieurs diplômés de l'Ecole est composée de 13 ingénieurs en Géomatiques, 12 dans la Télédétection et analyse d'images et 9 ingénieurs en Géodésie.

Le Directeur-adjoint de l'Ecole, chargé de l'enseignement, des certificats et de la formation, Beldjillali Bilal, a indiqué de son côté que depuis sa création, en 2020, l'Ecole a formé et encadré plus de 900 étudiants et stagiaires issus de plusieurs secteurs.

Elle a également conclu des accords de coopération avec de nombreux établissements d'enseignement supérieur spécialisés, dont le dernier en date avec l'Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran (USTO-MB).