La 11e édition du festival culturel local de la poterie de Maâtkas, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou, s'est ouverte, mercredi soir sous le signe de la préservation de cet art et métier traditionnel.

Le coup d'envoi marqué par la présence, notamment, du représentant du ministère de la Culture et des arts, du président de l’Assemblée populaire de wilaya, l’Inspecteur général de wilaya, de la directrice de la culture et des arts et des présidents des deux assemblées populaires communales de la daïra de Maâtkas, a été l’occasion de revenir sur l’importance de préserver le métier de la poterie, un des plus anciens pratiqués par l’Homme.

La visite des stands a été l’occasion d’apprécier, encore une fois, les belles pièces produites par les mains des potières de Maâtkas, particulièrement, et des autres communes de Tizi-Ouzou, ce métier étant exclusivement pratiqué par les femmes dans cette wilaya, mais aussi celle des potiers des wilayas hôtes participantes.

Une diversité d’objets, finement modelés avec de l’argile soigneusement mixée avec du tuf ou du sable, à la main, puis cuits au feu de bois de figuier principalement, et richement décorés avec des couleurs naturelles et de symboles pleins de significations, ornent les stands de l’exposition ouverte au CEM Ounnar Mohamed de Maâtkas qui abrite l'événement.

L'occasion a été saisie par les membres de la délégation officielle pour insister sur l'importance de ce festival comme espace de promotion et de préservation du métier de la poterie.

La manifestation est aussi un espace d'échange entre artisans et une opportunité pour les potiers de vendre leur production et pour visiteurs de faire emplette.

Les visiteurs de cette nouvelle édition dédiée à la mémoire de l’ancien commissaire de cet événement, Mustapha Meziani, décédé en octobre dernier, ont eu droit à une démonstration de fabrication et de cuisson traditionnelles de poterie.

A noter que des ateliers de poterie sont organisés au profit des enfants à l'occasion de ce festival dans un souci de transmission du métier.

Des conférences-débat sur cet artisanat, sont également au menu de la manifestation qui se poursuivra jusqu'au 22 de ce mois de juillet.