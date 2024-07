Le premier Salon local de l'enfant dans les arts plastiques, dont les activités se poursuivent, jeudi à la Maison de la Culture et des Arts "Zeddour Brahim Belkacem" à Oran, met en valeur les talents des enfants dans le style de l'auto-portrait.

Quelque 40 enfants talentueux participent à cette manifestation, qui se déroule sous le slogan "Je suis en couleur", qui ont peint des portraits en utilisant des techniques acryliques sur toile, a souligné la superviseure de ce Salon, Meriem Guellai.

L'exposition, organisée par la Maison de la Culture et des Arts, avec la contribution des associations "houlm Tifl" (Rêve d'Enfant) et "Rabie El Fan", et de l'entreprise de fournitures scolaires "Techno" d'Oran, intervient après la participation de ces enfants, âgés entre 6 et 14 ans, dans des ateliers d'art organisés, depuis février dernier au niveau de cet espace culturel, a ajouté l'artiste plasticienne Guellai.

Ces toiles reflètent la créativité de ces enfants, dont trois enfants autistes, en incarnant des œuvres artistiques dans le style de l'auto-portrait, de manière professionnelle et dans les couleurs qu'ils jugent les plus appropriées et expressives de leurs traits, dans un style artistique simple, selon cette artiste, qui est cadre à la maison de la Culture.

Compte tenu de la forte participation observée à cet événement culturel, dont les activités se poursuivent jusqu'au 23 juillet, un atelier interactif a été organisé au profit des enfants visiteurs, en les impliquant dans la création d'une peinture artistique, souligne-t-on.