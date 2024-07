La Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l'ONU, a reconnu, vendredi, au peuple palestinien son droit à l'autodétermination.

La CIJ a donné son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'occupation sioniste des territoires palestiniens, une affaire dans laquelle une cinqquantaine d'Etats ont témoigné.

Ghaza : les armes sionistes provoquent d'"étranges blessures et défigurations"

La défense civile de la bande de Ghaza a déclaré jeudi que l'entité sioniste utilise dans son agression contre la bande de Ghaza des armes et des missiles qui provoquent d'"étranges et multiples blessures et défigurations parmi les blessés".

Les secours de Ghaza ont déclaré dans un communiqué : "Les événements dans la bande de Ghaza indiquent que l'occupation (sioniste) utilise des armes et des missiles dans sa guerre contre la bande, causant d'étranges et multiples blessures aux blessés, et provoquant des défigurations et des amputations permanentes chez les blessés".

Le service a ajouté : « Des centaines de corps de martyrs sont toujours portés disparus parce que nos équipes n'ont pas pu les retrouver en raison de l'impact de ces bombes et missiles, dont nous pouvons dire qu'ils ont détruit les corps. de nombreux citoyens et qu'il n'en reste aucune trace".

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une guerre génocidaire contre Ghaza faisant plus de 128.000 victimes entre martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière. .

Amnesty International dénonce le recours de l'entité sioniste à la torture contre les Palestiniens

L'ONG Amnesty international a déclaré jeudi le recours de l'entité sioniste à la torture contre les Palestiniens et à la pratique de détention au secret, exigeant l'abrogation d'une loi autorisant ces pratiques abjectes.

Cette loi qui "légalise la détention au secret et autorise les disparitions forcées, doit être abrogée" et la pratique de "détention au secret illimitée sans inculpation ni procès de Palestiniens de la bande de Ghaza", en violation flagrante du droit international, "doit prendre fin", a plaidé la branche belge d'Amnesty international dans un communiqué.

L'ONG a indiqué, à ce propos, que cette loi "abusive" promulguée en 2022 est utilisée pour "maintenir indéfiniment en détention arbitraire" des Palestiniens de Ghaza, sans inculpation ni procès, affirmant que les témoignages recueillis auprès de 27 personnes, maintenues en détention, dont un garçon de 14 ans, font état de torture.

Cette loi "permet une torture généralisée et, dans certains cas, institutionnalise les disparitions forcées", a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

Elle a souligné, à ce titre, que les recherches menées par son organisation révèlent que cette loi est utilisée pour "arrêter arbitrairement des civils palestiniens de Ghaza et les plonger dans une sorte de trou noir pendant des périodes prolongées, sans produire la moindre preuve que ces personnes constituent une menace pour la sécurité et en l'absence de toute procédure régulière".

L'ONG a recueilli, en effet, des informations sur 27 personnes palestiniennes, dont cinq femmes, 21 hommes et un garçon de 14 ans, qui, au titre de cette loi, ont été maintenues en détention sans pouvoir contacter leurs avocats ou leur famille pendant des périodes allant jusqu'à quatre mois et demi.

Toutes les personnes avec qui Amnesty International s'est entretenue ont déclaré que, pendant leur détention au secret, qui dans certains cas s'apparente à une disparition forcée, l'armée, les services de renseignement et la police de l'entité sioniste les avaient soumises à "des actes de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants".

Citant les services pénitentiaires de l'entité sioniste, l'ONG précise qu'au 1er juillet 2024, quelque 1.402 Palestiniens et Palestiniennes étaient détenus au titre de cette loi. "Ce chiffre ne comprend pas les personnes détenues pour une période initiale de 45 jours sans ordre de détention officiel", ajoute-t-elle.

Arrêtées dans des écoles accueillant des personnes déplacées, à différents endroits à Ghaza, lors de descentes dans des logements, dans des hôpitaux et à des postes de contrôle nouvellement installés, ces personnes ont ensuite été transférées vers des établissements de l'armée ou des services pénitentiaires de l'entité sioniste, pendant des périodes allant de deux semaines à 140 jours.

Parmi les personnes détenues, figurent des médecins arrêtés dans des hôpitaux pour avoir refusé d'abandonner leurs patients, des mères séparées de leurs nourrissons alors qu'elles essayaient de traverser le soi-disant "couloir de sécurité" du nord de Ghaza vers le sud , des défenseurs des droits humains, des employés de l'ONU, des journalistes et d'autres civils, a fait savoir Amnesty international, affirmant que toutes les personnes impliquées ont avoir déclaré été soumises à des actes de torture et à d'autres mauvais traitements.

"L'organisation a constaté des marques et ecchymoses correspondant à des actes de torture sur au moins huit des anciens détenus détenus en personne et a examiné les dossiers médicaux de deux autres détenus libérés, qui corroborent leurs allégations de torture", révèle l'ONG. .

Elle ajoute, à ce titre, que le Laboratoire de preuves du programme "Réaction aux crises" d'Amnesty International a vérifié et géolocalisé au moins cinq vidéos d'arrestations massives, et notamment des vidéos dans lesquelles apparaissent des détenus filmés alors qu'ils ne portaient que leurs sous-vêtements après avoir été arrêtés dans le nord de Ghaza et à Khan Younès.

"Le fait d'imposer une nudité publique forcée pendant des périodes prolongées est contraire à l'interdiction de la torture et des autres mauvais traitements, et constitue une forme de violence sexuelle", estime l'ONG, entraînant que "la torture et les "Les autres formes de mauvais traitements, y compris les violences sexuelles, sont des crimes de guerre".