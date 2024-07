Les populations des Hauts-plateaux et du Sud du pays, en particulier, sont appelées à respecter les mesures préventives des envenimations scorpioniques, en hausse durant la saison estivale dans ces régions, a indiqué, jeudi à Alger, le Directeur général de l'Institut national de la Santé publique (INSP), Abderrezak Bouamra.

Lors d'un point de presse consacré à la situation épidémiologique des envenimations scorpioniques en 2023, M. Bouamra a mis en garde les citoyens de ces régions du pays contre ce risque sanitaire, leur recommandant des précautions à prendre afin de s'en prémunir.

Il s'agit notamment de bien fermer les fenêtres et les portes, de vérifier l'intérieur des chaussures avant de les porter, de secouer vêtements, literie et autres objets susceptibles d'y abriter les scorpions et d'éviter de s'asseoir sur l'herbe, a-t-il expliqué, précisant que ces arachnides privilégient les zones ombragées.

"En cas de piqûre de scorpion, le citoyen doit s'orienter, de toute urgence, vers le centre de soins le plus proche et éviter de s'administrer lui-même des remèdes traditionnels", a-t-il indiqué, rappelant qu'un dispositif national de lutte contre ces envenimations a été mis en place par les autorités, avec l'objectif de réduire le nombre des décès.

Il a relevé, à ce propos, la baisse de la létalité due aux scorpions en 2023 (24) par rapport à l'année précédente (25), en dépit de la hausse du nombre de victimes de piqûres scorpioniques l'année écoulée (46908), comparativement à 2022 (43252).

M. Bouamra a fait savoir, dans le même sillage, que M'Sila est la wilaya ayant enregistré le plus de cas de piqûres, suivie d'El-Oued, Biskra et Djelfa, alors que les taux d'incidence (par nombre d'habitants) les plus élevés ont été observés à Adrar, El-Bayadh et Ghardaïa.

Il a annoncé, en outre, qu'une rencontre de sensibilisation contre cette menace sanitaire est prévue les 24 et 25 juillet à Djelfa, réunissant les acteurs impliqués issus des wilayas concernées, notamment des médecins réanimateurs et des représentants de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Outre l'évaluation du Programme national de lutte contre ce phénomène, ce séminaire servira également à renforcer la formation du corps médical qui se trouve en première ligne de la prise en charge des victimes des envenimations scorpioniques.