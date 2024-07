Les travaux d'extension du service d'hémodialyse de la localité de Chahbounia, au sud de Médéa, ont été lancés récemment dans le but d'augmenter les capacités de traitement de cette structure sanitaire et assurer une meilleure prise en charge des insuffisants rénaux issus des communes de la daïra de Chahbounia, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé.

L'extension du service d'hémodialyse permettra de porter la capacité de traitement de la structure de 11 à 64 patients, avec des séances de dialyse de trois jours par semaine et une moyenne quotidienne de 4 à 5 heures par séance, a fait savoir le directeur de la santé, Mohamed Zohir Hadj Sadok.

Les aménagements qui seront effectués vont créer de nouveaux espaces pour l'accueil et la prise en charge des malades, a-t-il ajouté, précisant que l'équipement de ce service sera renforcé pour être en mesure de prendre en charge le nombre de patient ciblé.

Equipé actuellement de huit générateurs d'hémodialyse et d'une station de traitement d'eau, le service d'hémodialyse de Chahbounia va bénéficier de dix autres générateurs et d'une station de traitement d'eau, a-t-il expliqué.

Cette extension évitera aux insuffisants rénaux des communes de Chahbounia, Bouaiche et Boughezoul (daïra de Chahbounia) de faire le déplacement vers l'hôpital de Ksar-El-Boukhari, soit une distance de dizaines de kilomètres, pour effectuer des séances de dialyse, a relevé le DSP.

Plusieurs services d'hémodialyse situés dans différents établissements hospitaliers de la wilaya de Médéa ont été dotés de stations de traitement d'eau et de générateurs d'hémodialyse, à la faveur d'un projet de modernisation et d'équipement des structures de santé spécialisées, a rappelé M. Sadok. Le projet a touché les services d'hémodialyse des hôpitaux de Médéa, Ksar-El-Boukhari, Ain-Boucif, Tablat, Berrouaghia et Beni-Slimane, a-t-il conclu.