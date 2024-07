Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a affirmé, jeudi à Alger, l'importance de renforcer "la formation continue" paramédicale et des sages-femmes pour se mettre au diapason des développements enregistrés dans ce domaine.

Présidant une journée d'information intitulée "Valorisation et soutien du mécanisme de formation paramédicale et des sages-femmes", le ministre a souligné la nécessité d'accorder "une grande importance" à la formation continue dans ce domaine, préconisant "une coordination entre les institutions et établissements sanitaires concernés, en prévision de l'organisation de sessions de formation continue".

A cet effet, le ministre a affirmé l'impératif d'adopter "des méthodes innovantes en matière de formation pour répondre aux besoins et exigences du secteur paramédical et des sages-femmes, voire des infirmiers*", ce qui profitera au secteur de manière générale.

Par ailleurs, le ministre s'est dit satisfait de "la grande synergie établie entre le produit de la formation et les besoins recensés sur le terrain", rappelant les différentes étapes "franchies par le secteur paramédical, des sages-femmes et infirmiers".