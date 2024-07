Un séisme de magnitude 7,4 a secoué jeudi le nord du Chili, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS) et aucune alerte tsunami n'a été émise dans un premier temps.

L'épicentre de la secousse s'est produit à 265 kilomètres à l'est de la ville portuaire d'Antofagasta et à une profondeur de 126 km, selon l'USGS. Le Chili est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, un alignement de volcans qui enserrent l'essentiel de cet océan, et l'une des zones à la plus forte activité sismique du monde.

En 2010, dans la région centre-sud du Chili, un puissant séisme d'une magnitude de 8,8, avait fait 525 morts, dont une centaine tués par le tsunami qui avait suivi.

L'épicentre du tremblement de terre de jeudi a été localisé à environ 80 km de la frontière du Chili avec l'Argentine et à moins de 30 km de la frontière avec la Bolivie.