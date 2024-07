La police espagnole a annoncé vendredi le démantèlement d'un important réseau qui transportait de la cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe à bord de voiliers, dans le cadre d'une opération internationale qui s'est soldée par l'arrestation de 50 personnes.

Ce coup de filet, mené en collaboration avec l'agence Europol et les services de police de onze pays, a permis la saisie de 1,5 tonne de cocaïne et de huit des bateaux qui auraient été utilisés par les narcotrafiquants, précise la police espagnole dans un communiqué.

Selon l'enquête, lancée par les polices espagnole et britannique en juin 2020, ces voiliers auraient effectué des voyages notamment entre le Brésil, la Colombie, la Barbade et Panama jusqu'aux côtes espagnoles, dans les îles Canaries, à Valence et en Andalousie.

En Espagne, 26 personnes ont été interpellées. La plupart des arrestations ont eu lieu le 24 juin, en Norvège, en Bulgarie, au Royaume-Uni, au Panama, à Trinité-et-Tobago, au Portugal et en Colombie, selon Europol.

Le réseau utilisait des systèmes de communication cryptés pour rendre sa détection difficile.

Les trafiquants de drogue font régulièrement l'objet de coups de filet en Espagne, considérée comme l'une des principales portes d'entrée en Europe de la cocaïne sud-américaine et du haschisch marocain. Mi-juin, une précédente opération avait permis la saisie de 8 tonnes de cocaïne et 40 arrestations.