La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'organisation de journées de sensibilisation, de vulgarisation et de prévention contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine, initiative inscrite dans le cadre de son ''engagement en faveur des éleveurs bovins à travers le pays''.

Ces journées s'étendent sur toutes les wilayas touchées par le virus, mobilisant ses 71 caisses régionales et plus de 570 bureaux locaux à travers le pays, précise la même source, relevant qu'en tant qu'assureur-conseil de proximité, la CNMA joue ''un rôle clé'' dans la campagne de prévention contre cette maladie virale qui affecte les bovins sans se transmettre à l'homme.

La dermatose nodulaire contagieuse bovine est une maladie virale affectant uniquement les bovins. Elle est transmise principalement par les insectes piqueurs, et se manifeste par de la fièvre et des nodules de tailles variées sur la peau des animaux, rappelle la même source.

A ce titre, la CNMA informe mettre à la disposition des éleveurs, ''des experts vétérinaires pour les accompagner avec une gamme complète de mesures préventives, de conseils et de recommandations à suivre rigoureusement''.

Dans cette optique, la CNMA recommande aux éleveurs de ''consulter immédiatement les experts vétérinaires de la CNMA, en cas de suspicion de DNC'', détaillant que ces derniers organiseront des prospections dans les étables et écuries pour détecter les signes de la maladie.

"Cette surveillance proactive est essentielle pour contenir et éradiquer l'infection", est-il souligné.

La CNMA informe également ''fournir aux éleveurs, à titre gracieux, des combinaisons, des pulvérisateurs, des insecticides et des produits désinfectants pour combattre les insectes vecteurs de la maladie''.

Elle recommande également ''l'application stricte des mesures d'interdiction de déplacements des animaux depuis les exploitations infectées, ainsi que la désinfection des locaux et des outils utilisés''.

Dans le même volet de prévention, l'assureur agricole relève qu'en complément des mesures de désinfection, ''l'isolement des bêtes infectées est crucial pour éviter la propagation du virus''.

"Les éleveurs sont encouragés à limiter les déplacements de leurs animaux, particulièrement dans les zones à risque élevé de transmission'', conseille-t-on.

Réaffirmant son rôle de ''partenaire privilégié'' des éleveurs bovins, offrant un soutien constant et des solutions pratiques pour combattre toutes les maladies, la CNMA souligne que ces journées de sensibilisation et les mesures préventives mises en place témoignent de son engagement ''à protéger la santé animale et à assurer la durabilité des exploitations agricoles à travers le pays''.