L'Entreprise nationale de récupération (ENR), filiale du groupe "Imetal", a organisé une journée de démonstration sur la gestion et la revalorisation des déchets ferreux et non ferreux, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué, affirmant ses ambitions de répondre aux besoins du marché national et d'exporter le surplus de ses produits sur les marchés internationaux.

Organisé sous le slogan : "De la théorie à la pratique, explorer les solutions durables pour un avenir plus vert", l'évènement a connu la participation des responsables et des cadres de l'entreprise, ainsi que des représentants du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, de Sonatrach, de Naftal et du Centre national des technologies de production plus propre (CNTPP), a ajouté la même source.

Une présentation détaillée du processus de gestion et de revalorisation des déchets a été donnée, via une étude de cas théorique sur l'activité de l'unité de Récupération des déchets (URD), décrivant minutieusement le processus opérationnel de gestion de déchets, pour illustrer les pratiques durables mises en œuvre.

A la fin de la présentation, une analyse de cas pratique a été entreprise, incluant une démonstration opérationnelle, avec déplacement sur site, pour la présentation et l'analyse en profondeur du processus d'approvisionnement et de revalorisation des matières premières, tout en mettant en lumière les pratiques novatrices et durables, a fait savoir l'ENR.

A cette occasion, le P-dg de l'entreprise, Houari Miloud Khelladi, a indiqué que son entreprise "aspire à développer son activité, afin de répondre aux besoins du marché national et d'exporter le surplus des produits sur les marchés internationaux", soulignant qu'elle est "la seule entreprise économique publique activant dans le domaine du recyclage et de la revalorisation des déchets ferreux et non ferreux, notamment après le renouvellement des agréments liés à cette activité".

L'ENR est une entreprise publique économique, créée en 1966, et spécialisée dans le domaine de la récupération, traitement, et commercialisation des déchets ferreux et non ferreux comme activité principale, en plus de ses activités secondaires de démolition d'ouvrage d'arts désaffectés, le démantèlement d'infrastructures et installations industrielles complexes reformées, ainsi que la conception, la fabrication et l'installation des instruments de pesage et contrôle industriel.