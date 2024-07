Le siège de la 3ème Sûreté urbaine (SU) de la ville de Mohammadia a été inauguré, jeudi, a-t-on constaté.

La cérémonie inaugurale de cette nouvelle infrastructure a été supervisée par l’Inspecteur régional de police de la région Ouest, le Contrôleur de police Moussa Belabbes, en présence du Secrétaire général de la wilaya, Abdelmalek Makhloufi, des cadres de la Direction de wilaya de la Sûreté nationale, des élus locaux, ainsi que de représentants de la société civile de la wilaya.

La nouvelle infrastructure, implantée au centre ville de ce chef-lieu de commune et de daïra, dispose de tous les moyens et équipements à même d’assurer aux citoyens les prestations, à veiller à la sécurité des biens et des personnes, dans le cadre de la police de proximité, selon les explications fournies sur place.

L’Inspecteur régional de police de l’Ouest a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie, que l’inauguration de cette SU s’inscrit dans le cadre "des démarches de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN),visant à rapprocher les actions de police de proximité des citoyens".