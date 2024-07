Une cérémonie de sortie de promotions de l'Ecole nationale supérieure du Tourisme (ENST), des deux (2) Instituts nationaux d'Hôtellerie et de Tourisme de Tizi-Ouzou et de Boussaâda et de leurs annexes à Tlemcen et Ouargla, a été organisée jeudi à Alger, dans le cadre de la clôture de l'année de formation 2023-2024.

S'exprimant lors de cette cérémonie tenue en présence du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi et des représentants des établissements de formation sous tutelle et des différents secteurs concernés, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mokhtar Didouche a mis en avant l'importance du choix fait par ces étudiants, en optant pour la filière tourisme, dans l'optique de "contribuer à la promotion de ce secteur qui s'appuie principalement sur la prestation de services et dont le niveau est tributaire de la qualité de formation".

"Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, liés au développement du secteur, notamment son 19e engagement, relatif à l'amélioration du niveau de formation dans le domaine du tourisme", a rappelé le ministre.

Dans ce contexte, le ministre a soutenu que son secteur "ne ménagera aucun effort pour la promotion de la formation au sein des établissements de formation placés sous la tutelle des secteurs du Tourisme, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle tout en améliorant la formation pratique au sein des établissements hôteliers publics et privés".

Tous ces efforts visent à "généraliser la formation à travers tout le territoire national, afin de permettre aux jeunes d'accéder à une formation académique dans le domaine du tourisme, et d'acquérir des compétences facilitant leur accès au monde professionnel.

Il a, à cet égard, appelé les étudiants et les diplômés à représenter, idéalement, leurs établissements de formation en faisant preuve de dévouement dans leur travail pour promouvoir les services touristiques aux plus hauts niveaux", exhortant les établissements touristiques et hôteliers à "recruter les diplômés et à leur assurer les conditions à même de leur permettre d'apporter une valeur ajoutée afin de rendre la destination touristique algérienne plus compétitive".

Lors de cette cérémonie, des certificats ont été décernés aux majors de promotions de l'ENST et des deux instituts nationaux spécialisés en hôtellerie et tourisme y compris leurs annexes. Plusieurs enseignants de ces établissements de formation en tourisme et hôtellerie relevant du secteur ont également été honorés.

En marge de la cérémonie de remise de diplômes, un accord a été signé entre la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM) et l'établissement organisateur du Salon international de l'artisanat de Milan (Italie). L'Algérie sera, ainsi, l'invitée d'honneur pour cette année (du 30 novembre au 12 décembre).

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de la CNAM, Abdelkrim Berki, a affirmé que l'Algérie participera à cet événement avec plus de 100 artisans et plusieurs établissements professionnels, ajoutant que cet événement constituera "une occasion de faire connaître la destination touristique algérienne et la diversité culturelle, civilisationnelle et historique que recèle le pays".