Huit opérations inscrites au budget complémentaire de la wilaya de Tébessa de l'exercice 2024 au profit du secteur des ressources en eau seront lancées "dans les plus proches délais", a indiqué jeudi le vice-président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), Abdelghani Boudhiba.

M. Boudhiba a précisé en marge des travaux de la seconde session ordinaire de cette assemblée qu'après des délibérations, il a été décidé d'octroyer d'importantes enveloppes financières pour huit opérations de développement du secteur des ressources en eau portant sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement de plusieurs communes.

Il s'agit notamment du fonçage, de l'équipement et du raccordement au réseau d'électricité d'un forage dans la commune d'Ain Zerga, de la réalisation d'un château d'eau de 200 m3 dans la commune frontalière d'El Meridj, d'un autre de 100 m3 pour la commune d'Oum Ali et de l'acquisition d'un camion-citerne pour la commune de Safsaf El Ouesra, selon la même source.

Au volet assainissement, il s'agira de la rénovation et de l'extension des réseaux des cités Houari Boumediene de la commune de Bir El Ater, d'Ain Ghrab dans la commune de Stah Guetiss, d'El Kara et du PK 16 dans la commune d'El Kouif ainsi que du réseau de la cité El Matar et du réseau principale près la cité 150 logements de la commune de Negrine, a indiqué le même élu.