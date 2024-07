Le ministre de l’Hydraulique Taha Derbal a mis l’accent jeudi à Bechar sur la nécessité de la poursuite de la cadence actuelle des travaux de réalisation du projet d’envergure de transfert des eaux albiennes du champ de captage de Guetrani vers Bechar.

"Je suis satisfait de la cadence actuelle des travaux. J'insiste sur la poursuite des efforts de concrétisation de ce projet d’envergure qui nous permettra dès le mois de décembre prochain, la sécurisation et le renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) des habitants des communes de Bechar, Kenadza et Abadla à travers le transfert à partir du même champ de 80.000 M3/jour" a déclaré le ministre lors d’une visite de travail dans la région .

Actuellement les travaux de réalisation de ce projet entamé en mars 2024, ont atteint un taux d’avancement de 58 % , la livraison étant prévue décembre prochain, a indiqué de son côté le directeur général de l’agence national des barrages et des transferts (ANBT), Messaoud Maatar (principal maitre de l’ouvrage).

"D’un coût global de plus de 32 milliards dinars, ce projet hydraulique se décline en la réalisation et l’équipement de 26 forages, dont 12 forages ont été réceptionnés et le reste en cours de réalisation avec des taux variant entre 42,58 et 80 % , selon le même responsable .

Les autres équipements de ce projet, à savoir une canalisation de conduite vers Béchar de 213 km, d’un réseau de collecte des eaux des forages sur un linéaire de 57 km, et de trois (3) grandes stations de pompage, enregistrent une avancée "appréciable" des travaux , ce qui permettra dès le mois de novembre prochain de procéder aux premiers essais de transfert des eaux vers Bechar, a expliqué M. Maatar, lors de la visite d’inspection du ministre de l’Hydraulique aux différents sites de ce projet d’envergure.

Auparavant M. Derbal ,a donné le coup d’envoi officiel du projet de réalisation et équipement de dix (10) importants forages pour le renforcement des besoins en eau de la nouvelle zone industrielle de "Toumiat", où est prévu la réalisation du complexe sidérurgique de Bechar, au titre de la valorisation du gisement de fer de Gara-Djebilet (Tindouf) et dont la première unité mixte de production de concentré de minerai de fer est en cours de réalisation par l'entreprise national de fer et de l'acier (Feraal) et le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua (Oran).

Ce projet hydraulique d’un coût de plus d’un milliard dinars et qui sera doté d’un château d’eau d’une capacité de stockage de 5.000 M3, sera réceptionné au début de 2025, selon des responsables de la direction locale de ce secteur .

En plus de ce projet, la même zone industrielle a aussi bénéficié d’une opération de transfert des eaux épurés à partir de la nouvelle station de traitement et épuration des eaux usées (STEP), à travers une adduction de 63 km, grâce à la mise en place de deux (2) importantes stations de pompage des eaux traitées à partir de la même STEP et ce avec un financement sectoriel de plus de 5 milliards dinars , a-t-on ajouté .

Le ministre de l’Hydraulique a aussi procédé au cours de cette tournée à la mise en service de la STEP de Bechar, cette importante réalisation unique en son genre dans la région, réalisée et équipée avec un coût de plus de quatre (4) milliards dinars, dispose d’une capacité de traitement de 55.000 m3/jour, devant ainsi permettre de traiter les eaux usées d’une population de 386.000 habitants à l’horizon 2040", ont indiqué les responsables de l’office national d’assainissement (ONA).

Cette station de cinquième génération est dotée de six bassins dont trois (3) bassins d’épuration, d’une station de prétraitement, de trois (3) autres bassins de clarification des eaux usées, deux (2) autres bassins épaississeurs en forme circulaire, destinés au traitement de la boue et un lit de séchage le tout fonctionnant avec des équipement ultramodernes.

Les eaux usées urbaines traitées et épurées par cette station seront aussi réutilisées pour l’irrigation agricole, au profit d’une superficie de 1.200 hectares, a-t-on fait savoir.

Elles seront également réinjectées dans l’oued Bechar sans risque de polluer l’environnement de ce site naturel dont une opération d’aménagement pour en faire un site de détente et de loisirs des populations est retenue parmi les projets d’avenir du secteur des ressources en eau, a indiqué pour sa part le directeur local du secteur, Kheireddine Allal.

Cet ouvrage qui s’étend sur 40 hectares a pour but aussi, la préservation de la santé publique des maladies à transmission hydrique (MTH), la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie et du milieu dans cette même collectivité, a souligné M. Allal.

Le ministre de l’hydraulique a achevé sa visite de travail dans la wilaya de Bechar par l’inspection des chantiers de construction de cinq importants châteaux d’eau d’une capacité globale de retenue de 120.000 M3, et ce au titre des efforts d’alimentation et de sécurisation de l’AEP dans la région .