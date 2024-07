Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Talhi, a affirmé à Sétif que la formation paramédicale a connu ces dernières années un développement notable à travers les réformes lancées en 2011 du cursus devenue une formation supérieure.

Présidant à la salle "The Dome" une cérémonie en l’honneur des stagiaires majors des promotions 2024 (34 diplômés dans 14 spécialités) des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, M. Talhi a indiqué que les textes organisationnels promulgués dernièrement consacrent le couronnement de ce cursus par des diplômes supérieurs permettant à leurs titulaires de décrocher un emploi dans le secteur de la santé et de poursuivre leur formation comme le souhaitaient les personnels paramédicaux.

Il a ajouté que "tous les gestionnaires des établissements de formation paramédicale et sages-femmes ont bénéficié de la régularisation de leurs situations après la promulgation de ces textes organisationnels générant une situation de stabilité favorable à l’amélioration de la qualité de la formation", soulignant que le ministre de la Santé accorde un intérêt majeur pour les ressources humaines et la qualité de la formation et rappelle à chaque occasion la nécessité de développer leurs compétences et d’en favoriser l’évolution de leur parcours de formation et professionnel.

De son côté, la directrice de la formation au même ministère, Mme Linda Khoualed, a relevé que les établissements de santé du pays seront renforcés cette année de plus de 7.610 agents paramédicaux dans 12 spécialités et de 970 sages-femmes ayant suivi des programmes de formation adaptés à l’évolution scientifique et technologique et aux objectifs tracés par le ministère de tutelle accordant la priorité au malade.

"Nous avons tenus à garantir une distribution équitable et équilibrée de ce produit afin d’éviter les disparités dans la qualité de la formation et dans les conditions de prise en charge des malades à l’échelle nationale", a-t-elle ajouté.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, des directeurs des instituts nationaux de formation paramédicale supérieure et les cadres du secteur de plusieurs wilayas ainsi que les proches des stagiaires honorés dont 14 paramédicaux et 20 sages-femmes répartis sur 14 spécialités ayant obtenu une licence dans les sciences paramédicales et master dans la spécialité de sage femme.

La représentante de la promotion sortante, Hana Oumsaâd Touati de l’institut national de formation supérieure paramédicale de Sétif, lauréate de la première place à l’échelle nationale dans la spécialité d’infirmière de la santé publique avec une moyenne de 18,22, a salué la qualité de formation reçue et la disponibilité de la promotion à rejoindre "l’armée des blouses blanches". Des chansons polyphoniques ont été exécutées à l’occasion par la troupe de l’institut national de formation supérieure paramédicale de Sétif outre la découpe de la tarte de la promotion sortante et la prise de photo de groupe avec le secrétaire général et la directrice de la formation au ministère de la Santé.