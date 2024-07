Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de deux projets de décrets exécutifs liés à la prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ainsi que des exposés relatifs aux secteurs du logement, de l'agriculture et de la sécurité routière, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 17 juillet 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de deux (02) projets de décrets exécutifs fixant les conditions et les modalités d'élaboration et de la mise en œuvre par les assujettis des programmes de prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ainsi que les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent, qui s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation du système juridique national aux outils et engagements internationaux pertinents.

Par ailleurs, et en exécution des engagements de Monsieur le Président de la République, le Gouvernement a entendu et examiné les communications sectorielles relatives à la création de nouveaux lotissements sociaux au niveau des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud, afin de garantir l'accès à un logement décent, d'améliorer et de diversifier l'offre de logements.

Le Gouvernement a également entendu une communication relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière, avec la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des accidents de la route, mis en place par les pouvoirs publics et d'introduire de nouveaux moyens et outils conformément aux exigences de la sécurité routière, à même de contribuer à la réduction des accidents de la route et de préserver la sûreté et la sécurité des citoyens. Enfin, et dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de Monsieur le Président de la République visant à élever le secteur agricole au rang de priorité, le Gouvernement a entendu une communication sur les conclusions de la journée d'étude relative à l'investissement agricole au niveau des wilayas du Sud, notamment en ce qui concerne les cultures stratégiques qui contribueraient à atteindre la sécurité alimentaire".

Deux projets de décrets exécutifs liés à la prévention du blanchiment d'argent et financement du terrorisme examinés par le Gouvernement

Le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion présidée mercredi par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, deux projets de décrets exécutifs liés à la prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Ces deux projets de décrets exécutifs fixe "les conditions et les modalités d'élaboration et de la mise en œuvre par les assujettis des programmes de prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ainsi que les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent, qui s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation du système juridique national aux outils et engagements internationaux pertinents", précise la même source.

Une communication sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière

Le Gouvernement a entendu, mercredi lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, une communication relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière, avec la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des accidents de la route, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le Gouvernement a entendu une communication relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière, avec la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des accidents de la route, mis en place par les pouvoirs publics et d'introduire de nouveaux moyens et outils conformément aux exigences de la sécurité routière, à même de contribuer à la réduction des accidents de la route et de préserver la sûreté et la sécurité des citoyens", précise la même source.

Présidentielle du 7 septembre Le Califat général de la confrérie Tidjania appelle à une participation massive autour du projet d'Algérie nouvelle

Le Califat général de la confrérie Tidjania à Aïn Madhi dans la wilaya de Laghouat a appelé le peuple algérien à participer massivement à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain et à soutenir le projet d'Algérie nouvelle, selon un communiqué signé par le calife général de la confrérie, cheikh Ali Belarabi Tidjani, dont l'APS a reçu une copie mercredi.

Dans son communiqué, le Califat général a souligné l'importance de cette échéance politique, appelant le peuple algérien à "y participer massivement pour donner au vainqueur toute la légitimité constitutionnelle à même de lui permettre de mener l'Algérie à bon port".

Le Califat général "reconnaît que le pays est sur la bonne voie et que son avenir se dessine clairement grâce aux réalisations accomplies et aux décisions prises", estimant que "l'Algérie s'est réconciliée avec sa portée civilisationnelle, son legs culturel, sa dimension régionale et sa géographie intérieure, s'inspirant en cela de la Déclaration du 1er Novembre".

"Le pays a été mis sur les rails avec courage et mérite", a dit le calife général de la confrérie Tidjania, appelant à "maintenir le cap".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et la direction actuelle "ont mené le pays à bon port malgré des turbulences aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur", a-t-il soutenu, appelant "l'ensemble des composantes de la société algérienne à soutenir le projet d'Algérie nouvelle et à participer massivement à l'échéance présidentielle du 7 septembre 2024 par devoir religieux et civique, par fidélité au serment des Chouhada et pour assurer l'avenir des générations montantes", tout en rappelant que "le dernier mot reviendra au peuple algérien libre et souverain".

Aujourd’hui à minuit, dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature (ANIE)

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, mardi dans un communiqué, que le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain était fixé au jeudi 18 juillet à minuit (00h00).

"En application des dispositions de l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment l'article 249 et de l'arrêté 11 du 13 Dhi El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités et procédures de dépôt de déclarations de candidature à la Présidence de la République en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, l'ANIE informe les prétendants à la candidature ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles, que le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est fixé au jeudi 18 juillet 2024 à minuit (00h00) ". "La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'ANIE par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé, et ce conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution et aux articles 249, 250, 251 et 253 de l'ordonnance susvisée", a rappelé l'ANIE. "La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénom, émargement, profession et adresse de l'intéressé, accompagnée d'un dossier comportant les pièces contenues dans les articles susmentionnés", rappelle l'ANIE. "Les prétendants à la candidature sont priés, donc, de prendre rendez-vous au préalable pour le dépôt d'une demande d'enregistrement au siège de l'ANIE sis au Palais des Nations, Club des Pins, via les numéros de téléphone suivants: 021.37.74.67 et 021.37.61.22", indique la même source. "Un formulaire doit être dûment rempli, en mentionnant les coordonnées du candidat, de ses accompagnateurs et des véhicules qui seront utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles des prétendants à la candidature pour la Présidentielle du 7 septembre prochain, et envoyé à l'adresse électronique suivante: [email protected] ou par fax au numéro: 021.37.74.05", conclut le communiqué.