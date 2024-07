La judokate algérienne Amina Belkadi et Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut), seront les porte-drapeaux de l'Algérie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympique 2024 de Paris (26 juillet-11 août), a indiqué mercredi le Comité olympique et sportif algérien (COA) dans un communiqué.

La participation algérienne aux Jeux Olympiques de Paris-2024 (du 26 juillet au 11 août) sera au menu d'une conférence de presse qu'animera le Chef de la délégation, Kheireddine Barbari, ce mercredi (10h00) au siège du Comité Olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger).

Tous les aspects liés à la participation des athlètes algériens, entre autres l'hébergement, le programme des entraînements et les dates d'entrées en lice des athlètes algériens, y seront abordés. Une délégation du COA, présidée par le chef de mission, Kheireddine Barbari, se rendra le jeudi 18 juillet à Paris, afin de préparer l'arrivée des athlètes algériens au village olympique, alors que le premier contingent de la délégation, composé des athlètes de la voile (1) et du tir sportif (3), ralliera la capitale française le samedi 20 juillet et sera suivi par les lutteurs (8), dont le départ est programmé le jeudi 1er août.

Se trouvant en stage à l'étranger, les autres athlètes algériens qualifiés aux JO 2024, rejoindront directement le village olympique à Paris. L'Algérie participera aux JO 2024 avec 46 athlètes dans 15 disciplines sportives.

Le trio Nemmour-Sedjati-Khelif principales chances de médailles à Paris (chef de la délégation)

L'Algérie prendra part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 aout) avec une délégation sportive composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives, dont les principales chances de médailles reposent sur la gymnaste Kaylia Nemmour, la boxeuse Imane Khelif (66 kg) et le coureur du 800 m Djamel Sedjati, a indiqué mercredi le chef de la délégation algérienne Kheireddine Barbari.

"Nous sommes très satisfaits du nombres d'athlètes algériens qualifiés pour les JO 2024, notamment après avoir franchi avec brio les processus de qualification mis en place par les organisateurs. Pour nos chances de médailles je ne parlerai pas de pronostics, mais plutôt d'objectifs logiques suite aux résultats obtenus et les performances réalisées par nos athlètes lors du cycle olympique en cours. Nos principales chances de médailles reposent sur la gymnaste Kaylia Nemmour, la boxeuse Imane Khelif (66 kg) et le coureur du 800 m Djamel Sedjati", a déclaré Barbari lors d'une conférence de presse, tenue mercredi au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger).

Le chef de mission n'a pas omis de citer d'autres qui peuvent créer la surprise et se hisser sur un podium olympique, a-t-il dit, à l'image du Bachir Sid Azara (87 kg, Gréco-romaine), du judoka Driss Messaoud, ou encore l'haltérophile Walid Bidani.

Pour sa 15e participation aux joutes d'été, 60 ans après sa première apparition aux JO de Tokyo 1964 avec un seul athlète, le gymnaste Mohamed Lazhari-Yamani, l'Algérie prendra part aux Joutes de Paris 2024 avec une délégation sportive acceptable en nombre d'athlètes, qui seront accompagnés par 39 entraineurs et une équipe médicale constituée de six kinésithérapeutes et une psychologue.

"Nous avons également invité tous les athlètes algériens médaillés aux Jeux olympiques pour prodiguer leurs conseils et motiver nos athlètes lors des JO de Paris", a indiqué Barbari. Evoquant le volet financier, le chef de la délégation algérienne a fait savoir que le coût de la préparation olympique s'est élevé à 280 milliards de centimes, dont six milliards pour les bourses olympiques consacrées aux athlètes figurant dans le top 10 mondial.

"Je remercie les pouvoirs publics à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, qui ont mis tous les moyens nécessaires pour une préparation optimale de nos athlètes et respectant le programme des fédérations sportives", a-t-il assuré.

Concernant le déplacement de la délégation algérienne dans la capitale française, Barbari a indiqué qu'une délégation du Comité olympique et sportif algérien (COA), se rendra ce jeudi à Paris, afin de préparer l'arrivée des athlètes algériens au village olympique.

"Une réunion de travail est prévue avec le comité d'organisation local des JO-2024, avec à l'ordre du jour le réglage des derniers détails avant l'arrivée des premiers athlètes algériens", a-t-il dit, soulignant que le premier contingent de la délégation algérienne, composé de la nageuse Nesrine Medjahed et les deux pongistes Mehdi Bouloussa et Lynda Loghraibi, ralliera la capitale française le samedi 20 juillet et sera suivi par la sélection de tir sportif (3) le dimanche 21 juillet, puis les lutteurs (8), dont le départ est programmé le jeudi 1er août.

Se trouvant en stage à l'étranger, les autres athlètes algériens qualifiés aux JO 2024, rejoindront directement le village olympique à Paris. "Nous avons établi un programme offrant l'occasion à nos athlètes de rallier le village olympique une semaine avant le début de leurs compétitions, afin de leur permettre de s'acclimater avec les lieux d'entrainements et entrer dans le bain olympique. Nos athlètes quitteront le village olympique 24 heures après la fin de leurs compétitions respectives", a-t-il précisé.