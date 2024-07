Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a édité une publication nommée "Guide du rêve olympique", consacrée à la participation algérienne aux prochains Jeux olympiques JO-2024 de Paris (26 juillet-11 août).

Ce guide présenté dans les deux langues : arabe et français, revient en détails et par discipline, sur l'histoire de la participation algérienne aux différentes éditions des Jeux, ainsi que les 46 athlètes qui représenteront l'Algérie lors de ce rendez-vous planétaire grandiose. Dans la page 3 de la publication, le ministre de la Jeunesse et des Sports M. Abderrahmane Hammad, également président du COA, a écrit un message de soutien et d'encouragement aux athlètes, à travers lequel, il est revenu aussi sur la première participation algérienne aux JO il y a 60 ans, avant d'espérer "une participation honorable" à Paris. "Oui, les filles et les fils de l'Algérie d'aujourd'hui ont le droit d'aspirer à une participation très honorable aux JO-2024, et à la gloire pour eux et leur pays et de renouer avec la joie et l'allégresse des victoires" (...) Le COA n'a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les différentes fédérations sportives afin de mettre en œuvre leurs programmes, notamment le volet relatif à la préparation des compétitions internationales", a-t-il écrit.

Le chef de la délégation algérienne à Paris, Kheïreddine Barbari, a également transmis un message à l'occasion de ce rendez-vous olympique, rappelant notamment que "des moyens financiers conséquents ont été dégagés par l'Etat au profit des sélections nationales et des athlètes pour leur assurer une qualification et une préparation pré-compétitive de niveau". Avant de s'étaler sur les athlètes algériens qualifiés pour les JO-2024, ce guide est revenu sur l'histoire de la participation algérienne depuis Tokyo-1964, qui a vu l'Algérie signer sa première apparition, à travers le gymnaste Mohamed Yamani (Lazhari).

Ce guide est illustré par plusieurs photos d'anciens médaillés olympiques tels que Noureddine Morceli, Taoufik Mekhloufi, Hassiba Boulmerka, et feu Hocine Soltani. Les photos des athlètes qualifiés aux prochains JO ont été également publiées, avec en sus leurs fiches techniques, et le programme leurs disciplines respectives. L'Algérie participera aux JO-2024 avec un total de 46 athlètes, évoluant dans 15 disciplines différentes. L'athlétisme et la lutte sont les disciplines les plus représentées avec 8 athlètes chacun.

C'est la plus grande délégation algérienne dans l'histoire des JO, après celle de Rio de Janeiro (2016) (65 athlètes), Athènes 2004 (63), Pékin 2008 (62), Moscou 1980 (59) et Sydney 2000 (47).

La sélection algérienne de judo à pied d'œuvre à Paris (Fédération)

La sélection algérienne de judo, composée de trois athlètes dont une dame, a embarqué mercredi pour la France, où elle doit effectuer un ultime stage de préparation avant son entrée en lice aux Jeux olympiques de 2024, prévus du 27 juillet au 3 août dans la capitale française, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).

Il s'agit de Dris Messaoud (-73 kg) et Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg) chez les dames.

Ces trois athlètes se trouvaient à Valence (Espagne), où ils ont effectué un stage de préparation jusqu'à dimanche. Après quoi, ils ont fait un bref retour au pays avant de rejoindre Paris.

Dans une déclaration à l'APS, le président de la FAJ Yacine Silini a assuré que les trois judokas algériens "ont le moral au beau fixe à une dizaine de jours du début des JO", et qu'ils sont "prêts à relever le défi", avec un podium olympique en ligne de mire.

"Nos judokas se sont tous préparés dans de bonnes conditions. Messaoud et Belkadi ont décroché leur qualification haut la main, en se hissant parmi les 18 meilleurs de leurs catégories respectives au ranking olympique. Cette performance leur a donné plus de détermination pour vivre pleinement leur rêve olympique et espérer monter sur le podium", a-t-il ajouté.

Les épreuves de judo comptent parmi les premières à s'y dérouler, puisqu'elle débuteront dans la matinée du 27 juillet, et se poursuivront jusqu'au 3 août.

Selon les organisateurs, 378 judokas (192 messieurs et 186 dames), représentant 122 pays des cinq continents ont confirmé leur participation à cet évènement.

Avec 14 judokas engagés (7 messieurs et 7 dames), la France et le Japon seront les mieux représentés, devant l'Italie (13) et l'Ouzbékistan (12), au moment où certains pays comme Maurice, le Liban, le Kenya et Malte n'ont engagé qu'un seul athlète.

La conférence de presse du chef de délégation en points :

Les principaux points abordés par le chef de la délégation algérienne aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 aout), Kheireddine Barbari, lors de la conférence de presse tenue mercredi au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger).

QUALIFICATION : l'Algérie prendra part à ses 15es olympiades d'été avec une délégation composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives. Il s'agit de la sixième plus grande délégation algérienne aux Jeux olympiques, après celles de Rio 2016 (65 athlètes), Athènes 2004 (63 athlètes), Pékin 2008 (62 athlètes), Moscou 1980 (59 athlètes) et Sydney 2000 (47 athlètes).

SPORTS INDIVIDUELS : les 46 athlètes algériens qualifiés aux JO 2024 seront tous engagés dans des sports individuels. L'athlétisme et la lutte avec huit athlètes seront les disciplines les plus représentées à Paris, alors que la gymnastique, l'haltérophilie, le canoë-kayak et la voile, auront un représentant chacun.

MOYENNE D'AGE : la moyenne d'âge de la délégation sportive algérienne s'élève à 26,56 ans. La plus jeune athlète est la gymnaste Kaylia Nemmour (17 ans), alors que l'athlète de tir sportif, Samir Bouchireb, 39 ans est le plus âgé des sportifs engagés aux JO 2024.

DECOUVERTE : 73 % des athlètes algériens découvriront pour la première fois l'expérience des Jeux olympiques lors du rendez-vous de Paris 2024. Le rameur Sid Ali Boudina et l'haltérophile Walid Bidani enchaineront, pour leur part, une troisième participation aux JO.

EQUIPMENTIER : les tenues sportives de la délégation algérienne seront fournies par l'équipementier officiel du Comité olympique et sportif algérien, Peak, alors que les tenues de parade seront confectionnées par la maison de haute couture Dar Azzi. Les modèles conçus à cette occasion reflètent l'authenticité et les traditions de l'Algérie.

CEREMONIE D'OUVERTURE : la délégation algérienne qui prendra part à la cérémonie d'ouverture des JO 2024, prévue le 26 juillet sur les quais de la Seine à Paris, sera composée de 29 personnes. La judokate algérienne Amina Belkadi et Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut), seront les porte-drapeaux de l'Algérie.

SUPPORTEURS : la forte communauté algérienne établie en France sera un "soutien indispensable" pour nos athlètes engagés aux JO 2024, a assuré Barbari.

DAR DZAIR : l'ambassade d'Algérie en France a prévu l'ouverture d'une maison Algérie "Dar Dzair" à Saint Denis dans le nord de Paris, pour promouvoir la culture et les traditions algériennes lors des JO 2024.