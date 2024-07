L'ambassade d'Algérie à Abou Dhabi a organisé une cérémonie à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance avec la participation de plusieurs membres de la communauté nationale établie dans cet émirat.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie aux Emirats arabes unis (EAU), Omar Friteh, a affirmé que "la date du 5 juillet 1962 n'était pas une date fortuite mais le fruit de résistances populaires successives depuis que le colonialisme français a foulé le sol algérien couronnées par la glorieuse Révolution du 1er Novembre", qu'il a qualifiée de "modèle unique dans l'histoire moderne des révolutions, par laquelle le peuple algérien a arraché sa liberté et son indépendance pour se lancer ensuite dans le processus de développement global à travers tout le pays".

L'ambassadeur a énuméré les acquis majeurs réalisés par l'Algérie dans divers secteurs grâce aux réformes profondes contenues dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lesquelles ont permis à l'Algérie, a-t-il dit, de préserver sa stabilité politique, d'accélérer la cadence du développement, de consacrer le caractère social de l'Etat et de renforcer la place du pays aux niveaux continental et international.

M. Friteh a en outre affirmé que l'Algérie fondait de grands espoirs sur sa diaspora dont les membres ont puisé leur savoir dans l'Ecole algérienne et dont il est attendu une contribution effective à l'effort de développement entrepris par l'Etat.

Soulignant l'importance de la prochaine élection présidentielle pour le présent et l'avenir du pays, l'ambassadeur a appelé les membres de la communauté à participer massivement à ce rendez-vous national important, par devoir d'appartenance et pour contribuer à la promotion de la pratique démocratique dans leur mère patrie.

L'événement a également été marqué par un débat animé par des membres de la communauté nationale établie aux EAU spécialisés dans des domaines comme la recherche scientifique, l'intelligence artificielle, la littérature, la culture et les arts, lesquels ont évoqué leur parcours académique et professionnel et salué les efforts de l'Etat algérien en matière d'éducation, d'acquisition des connaissances et de gratuité de l'enseignement à tous les niveaux, un acquis majeur qui leur a permis d'atteindre les postes qu'ils occupent aujourd'hui.

Les intervenants ont fait part de leur volonté de contribuer efficacement à la dynamique de développement que connaît le pays.

Un hommage a aussi été rendu au doyen et à la doyenne de la communauté nationale établie aux EAU, ainsi qu'aux étudiants algériens de la communauté ayant décroché le baccalauréat en 2024, et la coupe du 5 juillet a été remise au vainqueur du tournoi de football organisé au profit des jeunes de la communauté.

La cérémonie a été agrémentée de morceaux du patrimoine musical algérien interprétés par les artistes Haifa Bouras et Abdelhalim Amour.