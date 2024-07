L'ambassade d'Algérie au Koweït a organisé une réception en l'honneur des membres de la communauté algérienne établie au Koweït, pays frère, dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Cette cérémonie a connu un programme riche et varié qui a été entamé par l'exécution des hymnes nationaux algérien et koweïtien, suivie d'une minute de silence à la mémoire des vaillants chouhada.

A cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie au Koweït, Abdelkader Kasmi El Hassani a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué la lutte du peuple algérien et ses grands sacrifices ayant abouti à l'indépendance et au recouvrement de la souveraineté nationale. L'ambassadeur a en outre souligné la renaissance que connait l'Algérie, ces dernières années, dans tous les domaines et à tous les niveaux, grâce aux efforts et à la volonté des Hautes autorités du pays.

"L'ambassade n'épargnera aucun effort pour faciliter le séjour des membres de la communauté dans le pays d'accueil et demeurera toujours à leur disposition", a affirmé l'ambassadeur, mettant en avant "l'intérêt particulier qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la diaspora algérienne en réagissant à ses préoccupations, à travers notamment les mesures prises à son profit dans plusieurs domaines pour répondre à ses attentes et l'associer au processus de développement national".

Plusieurs activités dédiées aux membres de la communauté ont également été organisées en marge de cette réception, et une conférence a été animée par un enseignant algérien à l'Université du Koweït, dans laquelle il a abordé les étapes charnières de la lutte du peuple algérien pour recouvrer sa souveraineté. Un film documentaire sur cet anniversaire a été également projeté.

En outre, une exposition-photos a été organisée, retraçant les différentes étapes de la Révolution depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance.

Les membres de la communauté ont salué ce geste et les activités organisées, d'autant plus que l'événement a été une occasion d'écouter leurs préoccupations et d'évoquer les progrès remarquables réalisés par l'Algérie et les futures échéances.