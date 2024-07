L'Université Oran-2 Ahmed-Benahmed vient de signer une convention de jumelage avec l'Université tunisienne de Sousse portant sur la coopération dans les domaines de l'entreprenariat, la recherche scientifique et l'encadrement pédagogique, a-t-on appris, mardi, de cet établissement de l'enseignement supérieur.

La responsable de la cellule de communication de l'Université Oran-2, Houria Ayed a indiqué que la convention a été signée, lundi, du côté algérien par le Recteur de l'Université Oran-2, Pr. Ahmed Chaâlal et du côté tunisien par le Pr. Lotfi Belkacem, soulignant que la convention est entrée en vigueur "dès sa signature par les deux parties" pour un délai de 5 ans. La convention vise, selon la même source, à impliquer les deux établissements universitaires dans les activités pédagogiques et de recherche et à coopérer dans divers domaines en encourageant particulièrement l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire et à échanger les expériences, surtout que l'Université Oran-2 a connu, ces cinq dernières année, un bon qualitatif dans ce domaine couronné par la soutenance d'une première thèse de doctorat à l'échelle nationale, dans le cadre de l'arrêté ministériel portant sur le mécanisme "un diplôme-une startup".

Le document porte également sur des échanges d'étudiants doctorants entre les deux établissements, sur l'encadrement commun des thèses de doctorat, ainsi que sur la coopération dans les activités communes en dehors des méthodes d'enseignement dans les domaines académiques et scientifiques, à l'instar des sessions diplômantes, les congrès, les conférences, les projets de recherche et les publications scientifiques et académiques, a fait savoir Mme Ayed.

Par ailleurs, la convention prévoit des échanges d'étudiants des cycles master et licence et des membres du corps enseignant et de recherche, ainsi que l'accueil réciproque des enseignants, des employés de l'administration et des techniciens, dans le cadre de la mobilité visant la mise à niveau et la consolidation de la coopération bilatérale dans le cadre des projets internationaux.