Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé, hier après-midi à Accra (Ghana), pour prendre part aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), prévue les 18 et 19 juillet, indique un communiqué du ministère.

"Cette réunion ministérielle sera suivie de la tenue, le 21 juillet, du 6e Sommet de coordination entre l'UA, les Communautés économiques régionales (CER) et les mécanismes régionaux", précise le communiqué.

L'ordre du jour des travaux de la session ministérielle porte sur "l'examen de plusieurs questions financières et administratives liées à la gestion interne de l'Union africaine, les questions afférentes aux partenariats établis par l'organisation continentale avec différents acteurs internationaux, son adhésion au G20, la poursuite de l'activation des mécanismes de l'action africaine commune et la préparation des prochaines échéances aux niveaux continental et international", ajoute la même source.

En marge des travaux de la réunion ministérielle, M. Attaf aura des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues africains, conclut le communiqué.