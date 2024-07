Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a présidé, à Alger, la cérémonie de sortie de la 9e promotion de l'Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS) Mohamed Salah-Mentouri.

Dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, et des représentants d'instances nationales et d'ambassades de pays africains, M. Bentaleb a souligné "l'intérêt qu'accordent les hautes autorités à l'enseignement, à la recherche, à la formation et à l'encadrement des ressources humaines, en vue de garantir la compétence et la qualité requises par le développement national".

Il a, dans ce contexte, réaffirmé la nécessité de "s'adapter aux mutations et aux développements dans le domaine des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle (IA) pour hisser le niveau de la formation spécialisée et faciliter la contribution de nos étudiants au processus de développement et leur intégration dans leur milieu socioéconomique".

A ce propos, il a rappelé que l'ESSS proposait quatre spécialités, dans lesquelles 81 étudiants ont été diplômés cette année, dont 7 du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad, appelant la promotion diplômée, qui porte le nom du défunt moudjahid Bousnane Boumendjel, à "contribuer activement aux initiatives à même de renforcer leur rôle vital dans l'élaboration de politiques efficientes à l'avenir pour la préservation des acquis".

M. Bentaleb s'est, à cette occasion, félicité du soutien que le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique apportait à l'Ecole en termes d'encadrement et de formation.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a, de son côté, affirmé que l'Algérie nouvelle, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait mis en place un nouveau mode à même de relever tous les défis, qui a permis à notre pays de "franchir des pas considérables dans la dynamique économique et le développement global durable dans le cadre de la poursuite de la réalisation des projets dans tous les secteurs".

Il a, par ailleurs, estimé que le choix de baptiser cette nouvelle promotion du nom du défunt Moudjahid et officier de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la wilaya II historique, Bousnane Boumendjel, se voulait une reconnaissance des sacrifices de la génération de Novembre.

Au terme de la cérémonie, qui a été marquée par la distinction des majors de promotion, un certificat de reconnaissance a été remis à la famille du défunt Moudjahid Bousnane Boumendjel.