Quarante-cinq (45) personnes ont trouvé la mort et 1778 autres ont été blessées dans 1470 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 7 au 13 juillet à travers le pays, indique mercredi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Skikda avec 4 morts et 51 blessés, suite à 32 accidents de la circulation, note la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 1893 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés à Alger avec 200 incendies, Constantine (113). Concernant les opérations diverses, 5744 interventions ont été effectuées durant la même période pour le sauvetage de 390 personnes en situation de danger et l'exécution de 5147 opérations diverses d'assistance, ajoute le bilan de la Protection civile.

Ain Defla : un mort et 2 blessés dans un accident de la route (Protection civile)

Une personne est décédée et deux (2) autres ont été blessées dans un accident de la route survenu mercredi à l'aube dans la commune de Sidi Lakhdar (wilaya d'Ain Defla), a indiqué un communiqué rendu public par la Direction de wilaya de la Protection civile.

Selon la même source, l'unité de la Protection civile de Khemis Miliana est intervenue aux environs de 5h00 de la matinée de mercredi suite à un accident survenu sur l'axe de la RN4 traversant la sortie-Ouest de la ville de Sidi Lakhdar.

Il s'agit d'un camion qui a percuté deux (2) personnes, causant la mort d'un adolescent de 15 ans, au moment ou deux autres personnes (dont le chauffeur du camion), âgées de 15 et 36 ans ont été atteintes de blessures, et ont été évacuées vers l'hôpital de Khemis Miliana.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances et causes de cet accident, a précisé le communiqué de la Protection civile.

Tlemcen: deux morts et deux blessés dans un accident de la route (Protection civile)

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées, dans un accident de la circulation survenu dans la wilaya de Tlemcen, a indiqué, mercredi, un communiqué de la cellule de communication de la direction locale de la Protection civile.

La même source a précisé que "l'accident s'est produit, mardi, aux environs de 20 heures au niveau de la route nationale (RN 70) reliant les communes de Sidi El-Djilali et El-Bouihi, suite à une collision entre deux voitures", causant la mort à deux personnes, âgées de 34 et 45 ans et des blessures à deux autres âgées de 7 et 34 ans, qui ont été évacuées par les éléments de la Protection civile au secteur sanitaire de Sidi El-Djilali, a-t-on fait savoir de même source.

Les corps des deux personnes décédées ont été transférés à la morgue du même établissement de santé publique, a-t-on conclu.