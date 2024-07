Le calligraphe Kor Noureddine d'Oran est invité à une exposition internationale de la calligraphie, prévue en septembre prochain à Djakarta (Indonésie), a-t-on appris, mardi, de l'artiste. Kor Noureddine participera aux côtés de 150 calligraphes de 30 pays à cette manifestation culturelle, qui se tiendra à la galerie des conventions du Centre islamique de Djakarta.

Il exposera une seule toile de grand format intitulée "La providence divine", réalisée à la technique de l'acrylique sur tissu et sur laquelle est écrit un verset coranique de sourat "Youssouf".

Il a fait savoir que cette œuvre contient plusieurs éléments, dont une sculpture florale et géométrique et des symboles de l'artisanat traditionnel du patrimoine algérien.

Pour rappel, le calligraphe Kor Nouredine, le premier artiste algérien ayant une licence en histoire de calligraphie dans le monde arabe, a réalisé plus de 2000 œuvres artistiques en calligraphie et a participé à plusieurs manifestations nationales et internationales.

Il a obtenu plusieurs prix et distinctions et est également considéré comme le premier à avoir initié la création d'une galerie spéciale pour la calligraphie au niveau national. En outre, il a récemment créé un club dans cet espace situé à Oran pour enseigner aux amateurs de la calligraphie arabe de tous âges afin de contribuer à l'enrichissement de cet art en Algérie .