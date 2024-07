Le Front patriotique rwandais (FPR) au pouvoir dans le pays, ainsi que les partis qui lui sont alliés, sont en voie de conserver leur majorité à la chambre basse du Parlement, selon les résultats partiels annoncés mercredi par la Commission électorale nationale (CEN).

"Le FPR et sa coalition ont en effet remporté 62,67% des 53 sièges représentant les partis politiques et les candidats indépendants après les élections législatives de cette semaine, avec plus de 96% des voix comptabilisées", a indiqué la CEN dans un communiqué.

Cela pourrait se traduire par au moins 33 des 53 sièges à la Chambre des députés élus par le suffrage direct des personnes majeures.

Le Parti libéral d'opposition dirigé par Donatille Mukabalisa, présidente sortante de la Chambre des députés, a gagné 10,97% des voix tandis que le Parti social-démocrate dirigé par Vincent Biruta, ancien ministre des Affaires étrangères, a obtenu 9,48% des suffrages, d'après les résultats.

Les autres partis dont les candidats ont chacun obtenu plus de 5% des voix sont le Parti vert démocrate du Rwanda, le Parti démocrate idéal et le Parti social Imberakuri, selon les résultats partiels.

Sur les quelque 9,5 millions d'électeurs éligibles, 8,7 millions de votes ont été comptabilisés pour les élections législatives en date de mardi, a indiqué la CEN.

Au total, ce sont 589 candidats qui étaient en lice pour les 80 sièges de la chambre basse du Parlement rwandais.