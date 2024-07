Le Soudan du Sud a lancé mardi une campagne de vaccination contre le paludisme dans 28 comtés de six Etats du pays.

La ministre de la Santé, Yolanda Awel Deng, a indiqué que le vaccin contre le paludisme ciblerait les enfants âgés de 18 mois à cinq ans dans 28 comtés du Bahr el Ghazal du Nord, du Bahr el Ghazal de l'Ouest, de Warab, de l'Equatoria central, du Jonglei et de l'Equatoria de l'Est.

"Malgré nos efforts constants, le paludisme continue de représenter une grave menace pour notre pays. Chaque année, nous sommes confrontés à environ 2,8 millions de cas et 6.680 décès, soit 7.630 cas et 18 décès par jour", a souligné Mme Deng à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

La campagne de vaccination a été lancée après que le gouvernement a reçu, le 31 mai, 645.000 doses du vaccin R21 contre le paludisme de la part de Gavi, l'Alliance du vaccin.

La ministre a fait remarquer que le paludisme continuait à peser sur les communautés, menaçant particulièrement les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans.

Les Etats ciblés ont été sélectionnés en raison de la forte prévalence du paludisme, a expliqué Mme Deng, affirmant que son ministère avait pour objectif de vacciner environ 265.897 enfants au cours de la première phase de vaccination.

Hamida Lasseko, représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Soudan du Sud a indiqué que ''nous savons que plus de 260.000 enfants africains de moins de cinq ans meurent chaque année du paludisme, et le Soudan du Sud porte un fardeau disproportionné avec des taux d'infection et de mortalité alarmants", a noté Mme Lasseko.