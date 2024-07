Le secteur de la santé de Batna vient de bénéficier de l'inscription d'un projet de réalisation d'un nouveau Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'une capacité de 500 lits, a indiqué le wali, Mohamed Benmalek.

Dans une déclaration à la presse, le wali a affirmé lundi-soir, le lancement dans les plus proches délais de l'étude de ce projet qui, a-t-il dit, vient "satisfaire les demandes de la population de la wilaya de sorte à consolider les structures sanitaires locales et améliorer les conditions de prise en charge des malades de la wilaya et ceux d'autres wilayas".

La wilaya de Batna a bénéficié d'une levée de gel sur le projet de réalisation d'un stade de 30.000 places et celui de son raccordement à l'autoroute Est-ouest via Chelghoum Laïd (Mila), a souligné le wali qui a fait état de l'octroi de 150 millions DA pour le raccordement du nouvel institut paramédical aux divers réseaux.

Ouvert en 1977 en tant qu'hôpital, l'actuel CHU de Batna a été élevé au rang de Centre hospitalo-universitaire en 1986. Il a bénéficié au cours des deux dernières années de plusieurs opérations d'extension et de réhabilitation de nombre de ses services.