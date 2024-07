Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Ahmed Badani, a affirmé lundi à Alger, que les mesures nécessaires pour la réouverture de l'exploitation de l'activité de la pêche au corail rouge en Algérie ont été prises.

S'exprimant lors d'un point de presse animé, en marge de la cérémonie de clôture de l'année pédagogique 2023-2024 des instituts et écoles relevant de son secteur, le ministre a indiqué que ''toutes les mesures liées à l’exploitation du corail rouge ont été prises en prévision de la réouverture dans les meilleurs délais de cette activité''

Dans les détails, M. Badani a ajouté que 10 superficies ont été choisies à travers le pays pour la pêche au corail avec l’exploitation chaque année de deux superficies sur les dix sectionnées et la mise en repos pendant 5 ans de chaque superficie exploitée pour permettre au corail de se développer et assurer une exploitation durable de cette richesse.

Il a également souligné que toutes les démarches liées aux équipements et contrôle ont été également entreprises, dont un volet en coordination avec le ministère de la Santé. "Des commissions de wilayas, dans le cadre de cette activité ont été installées à El Tarf, Annaba, Skikda et Jijel'', a-t-il encore expliqué.

Mettant en avant l’apport de la pêche au corail sur l’économie locale et nationale, le ministre a relevé que cette activité génèrera au trésor publics un montant de 160 millions de dinars par an et permettra également de créer 400 postes d'emploi direct et 900 autres indirects, ''depuis El kala, à l'extrême est du pays jusqu'à Tlemcen, à l'extrême ouest''.

Sur un autre chapitre, M. Badani a mis en avant la ''nouvelle étape'' inaugurée par le secteur de la pêche avec la participation de ses inspecteurs, pour la première fois, à l'opération internationale conjointe d'inspection du thon rouge en Méditerranée.

Il a dans ce sens salué l'effort consenti pour former une équipe d'inspecteurs professionnels et éligibles à l'international, affirmant que cette démarche permet ''d'acquérir une expérience et une notoriété aux cadres du secteur et offre à l'Algérie une occasion pour se repositionner dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT)''.

S'agissant de l'année pédagogique 2023-2024 du secteur de la pêche, le ministre a fait savoir que le nombre d'agriculteurs formés en aquaculture intégrée a atteint au cours de la saison, plus de 4.400 apprenants avec une hausse de 55% comparée à la saison dernière.

"Cette hausse reflète la volonté des agriculteurs à intégrer la filière de l'aquaculture en eau douce, notamment l'élevage de la tilapia", a-t-il déclaré, rappelant les mesures incitatives et les avantages fiscaux mis en place par le Gouvernement pour encourager l’élevage de la tilapia et développer une production halieutique durable et diversifiée.

Relevant l'intérêt qu’accorde son département à la formation spécialisée, M. Badani a indiqué que pas moins de 15.567 apprenants ont fréquenté les 9 établissements de formation du secteur au cours de cette saison pédagogique avec une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente.

Le ministre qui a salué l'ensemble des enseignants et personnel administratif et pédagogique du secteur pour leur ''créativité et engagement'' a relevé le lancement d'un programme de formation des formateurs en entrepreneuriat et innovation, ainsi qu'un incubateur de projets innovants.

Au cours de cette cérémonie, de nouveaux diplômés, des cadres et retraités du secteur ont été honorés.